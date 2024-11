Violenza sulle donne: dal 21 al 27 novembre Policlinico e San Marco offriranno servizi gratuiti alla popolazione femminile

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si celebra il 25 novembre, Fondazione Onda ETS lancia la quarta edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 21 al 27 novembre con un duplice obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e di avvicinarle alla rete

di servizi a loro dedicati.

L’AOUP “Rodolico – San Marco” aderisce all’evento offrendo gratuitamente alla popolazione femminile colloqui di orientamento in presenza per donne con storie di maltrattamenti o violenza, sia nel presidio “Rodolico” di via Santa Sofia, sia nel presidio San Marco di viale Carlo Azeglio Ciampi, oltre a distribuire materiale informativo. In particolare, per l’occasione verrà diffuso l’opuscolo “Violenza di genere – Riconoscerla, prevenirla, contrastarla”, disponibile anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”.

I colloqui si terranno da giovedì 21 a mercoledì 27 novembre, nel presidio G. Rodolico, via S. Sofia n. 78, Catania, al piano terra dell’edificio 12 (accanto al bar) dalle ore 9 alle ore 13; al San Marco si svolgeranno al piano 5 dell’edificio A, dalle ore 9 alle ore 13, fino ad esaurimento della disponibilità, in entrambi gli ospedali senza bisogno di prenotazione.

«Anche quest’anno l’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale. Esistono, infatti, violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica. È importante sottolineare come il controllo che può essere esercitato su una donna non scaturisce solamente dalla forza fisica, ma anche dalla volontà di controllare e limitare la sua libertà personale in tutti i sensi, con lo scopo di isolarla e lederne la dignità», afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio realizzato nel corso del 2024 che ha previsto diverse attività, tra cui un’ampia campagna di comunicazione con l’obiettivo di ridurre i pregiudizi culturali radicati nella società che portano a percepire in maniera distorta la figura della donna e a creare situazioni di violenza nella vita quotidiana. Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione Libellula e DonnexStrada, con la media partnership di Adnkronos, Baby Magazine, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera e grazie al contributo non condizionante di Aurobindo, Crédit Agricole, Eni, IBSA, Korian, MSD e TIM.

