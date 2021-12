Vis Reggio Calabria – Gold & Gold Messina, sfida tutta da vivere sabato al PalaBotteghelle

Dopo il turno di riposo, la Gold & Gold Messina torna in campo. I giallorossi varcano nuovamente lo Stretto per affrontare nell’anticipo di sabato la Vis Reggio Calabria, nella gara valevole per la nona giornata, seconda di ritorno, del campionato di serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah.

Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta con Catanzaro: la Basket School nell’ultima del girone di andata e la Vis nella prima di ritorno. Adesso il calendario le mette di fronte in un derby tutto da vivere, che all’andata ha appassionato gli sportivi, grazie anche ad un finale scoppiettante. La Vis di coach Leo Ortenzi è ferma a quota sei punti in classifica e cerca immediato riscatto per tentare la risalita. Le ultime due gare sono state infruttuose per i bianco amaranto che hanno aggiunto l’esperto play Stefano Marisi ad un roster già competitivo, anche se i risultati non sono quelli sperati.

I peloritani sono quindi avvisati, troveranno un avversario agguerrito che farà di tutto per tornare al successo. Ma anche i ragazzi di Pippo Sidoti hanno il dente avvelenato per via della sconfitta rocambolesca subita sul parquet del “PalaPulerà” che con maggiore attenzione avrebbero potuto evitare. Scerbinskis e soci vogliono dimostrare di non essere quelli visti nel secondo tempo a Catanzaro, soprattutto nel terzo periodo, nel corso del quale hanno realizzato soltanto sette punti. Le motivazioni quindi non mancano per gli scolari che hanno perso la leadership solitaria del girone bianco, agganciati a quota 10 da Jack Sereni e compagni, anche se hanno una partita in meno. I ragazzi sono tutti a disposizione dello staff tecnico e, come sempre, hanno preparato la sfida con grande attenzione, dal momento che c’è anche il primato da difendere su uno dei parquet più difficili della C Gold siculo – calabra. Sul match di sabato abbiamo sentito il parere di Giorgio Busco, grande protagonista della gara di andata: “Sabato contro la vis ci aspetta una partita che sicuramente sarà molto tosta perché vengono da due sconfitte consecutive e quindi giocheranno con il coltello tra i denti per portare a casa i 2 punti. Queste due settimane per noi sono state un po’ pesanti perché volevamo scendere subito in campo e riscattare la sconfitta contro Catanzaro, però ci siamo allenati duramente su alcune lacune mostrate nel girone d’andata. Sabato quindi dobbiamo partire sin da subito con la massima concentrazione, aggressività e giocare il nostro basket tenendo sempre alta l’intensità sia difensiva che offensiva”. La palla a due del derby tra la Vis Reggio Calabria e la Gold & Gold Messina è prevista per le ore 18:30 di sabato 4 dicembre. Dirigeranno il match del “PalaBotteghelle” i signori Denis Paludi di Rende (CS) e Antonio Caputo di Lamezia (CZ). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Basket School Messina, realizzata dal portale Reggioacanestro.it a cura di Giovanni Mafrici.

Com. Stam.