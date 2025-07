Visita del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” al Comando Provinciale di Palermo

Nella mattinata odierna, il Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, si è recato in visita ufficiale al Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.

Accolto alla caserma “G. Carini” dal Generale di Brigata Luciano MAGRINI, Comandante Provinciale di Palermo, ha incontrato il personale militare in servizio nella provincia, inclusi i Comandanti dei Reparti Speciali della città.

Presente alla cerimonia anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Sicilia”, con l’Ispettore Regionale Ignazio BUZZI, ai quali il Generale DEL MONACO ha rivolto il suo ringraziamento, ribadito anche nella successiva visita alla sede della stessa Associazione (ricompresa nell’edificio del Comando Provinciale e intitolata al Carabiniere Calcedonio GIORDANO, vittima della fosse Ardeatine) definendoli un importante “punto di riferimento” che, con il loro esempio, continuano a orientare l’agire quotidiano di ogni Carabiniere in servizio.

Hanno partecipato all’incontro anche i Rappresentanti delle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari ai quali, il Comandante della Legione ha espresso e auspicato una proficua e leale collaborazione.

Il Generale DEL MONACO ha rivolto parole di profondo apprezzamento ai presenti, ribadendo in linea con quanto aveva fatto il giorno del suo insediamento, l’orgoglio per l’incarico di Comandante della Legione Sicilia. Ha esortato tutti a operare con serenità e determinazione, continuando a fornire risposte concrete ai problemi e alle dinamiche criminali che caratterizzano Palermo e la sua provincia. Ha posto l’accento su come i Carabinieri di Palermo si siano sempre distinti per valore, dedizione e impegno, aggiungendo inoltre che alla base di questa professione vi deve essere un intimo convincimento, ossia quella emozione e quella spinta motivazionale che porta, chi veste l’uniforme dei Carabinieri, a fare la differenza. In conclusione ha aggiunto, rivolgendosi a tutti i militari: “Io sarò al vostro fianco, anch’io sarò sul campo con voi”.

Il Generale MAGRINI ha colto l’occasione per ringraziare il Comandante della Legione per la sua presenza, sottolineando come la sua grande professionalità e la sua innata sensibilità saranno certamente di aiuto per affrontare e risolvere le problematiche quotidiane delle comunità che ci sono affidate.