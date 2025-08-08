Visita del Gen. Del Monaco al Reparto Territoriale di Gela

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita al Reparto Territoriale Carabinieri di Gela.

Accolto dal Comandante del Reparto, Tenente Colonnello Marco Montemagno, il Generale ha incontrato i Carabinieri del Comando, evidenziando il valore della costante presenza accanto ai cittadini e l’impegno quotidiano dell’Arma nel garantire la sicurezza delle comunità e la tutela del territorio.

Il Generale si è dapprima intrattenuto con gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione e con una rappresentanza dei reparti territoriali, esortando tutto il personale affinché prosegua il lavoro con dedizione e serenità, sottolineando quanto sia fondamentale un’azione continua, capillare e incisiva sul territorio per rispondere alle esigenze della collettività. Hanno preso parte all’incontro anche i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Gela e Niscemi, testimonianza concreta del solido legame tra chi è attualmente in servizio e chi ha concluso la propria carriera, ma continua ad offrire il proprio contributo alla collettività tramite iniziative di volontariato e impegno nelle attività di protezione civile.

Nel corso della riunione con gli Ufficiali e i Comandanti di Stazione sono state approfondite le principali criticità e le emergenze in tema di ordine e sicurezza pubblica. L’attenzione si è concentrata sul contrasto a ogni forma di illegalità, sia essa di natura organizzata – in questo territorio storicamente radicata, e che richiede un sensibile sforzo investigativo – ma anche diffusa, con particolare riferimento alla violenza di genere e alle truffe ai danni degli anziani. È stato raccomandato di potenziare al massimo i servizi di prossimità, considerati strumenti essenziali per intercettare e prevenire in modo efficace anche le dinamiche criminali più complesse, rafforzando al contempo il rapporto di fiducia con i cittadini.

Il Generale ha rivolto parole di gratitudine e stima per i risultati operativi raggiunti e per l’impegno quotidiano profuso al servizio della collettività. Nel suo intervento ha più volte posto l’accento sulla centralità del cittadino e sul valore della vicinanza alla popolazione, cifra distintiva dell’Arma, evidenziando come questo principio si concretizzi nell’ascolto attento e nella costante presenza che i Carabinieri garantiscono nello svolgimento delle loro funzioni

Infine, il Generale ha voluto soffermarsi sui principi etici e sullo spirito che devono animare ogni attività di servizio, richiamando i valori fondanti dell’Arma: fedeltà, professionalità, disciplina e senso di giustizia. Ha ribadito come ciascun Carabiniere debba orientare il proprio operato secondo questi valori, mettendosi al servizio della comunità per garantire legalità, sicurezza e serenità a Gela e nei territori limitrofi.

Al termine della visita, il Tenente Colonnello Montemagno ha rivolto un sentito ringraziamento al Comandante della Legione per l’attenzione dimostrata, rinnovando l’impegno di tutti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela e delle Stazioni dipendenti nell’affrontare con determinazione le sfide quotidiane affidate all’Arma e nel garantire risposte concrete ed efficaci ai bisogni di sicurezza della collettività, in un contesto territoriale particolarmente complesso e delicato.