Visite gratuite all’Unione italiana ciechi in occasione della Giornata mondiale della vista giovedì 10 ottobre

La vista è un dono prezioso, pertanto va protetta sempre. Anche quest’anno in occasione della Giornata mondiale della vista, l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità con la collaborazione dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Palermo, giovedì 10 ottobre, presso il Centro di Prevenzione, Diagnostica e Riabilitazione Visiva dell’Ente, in via Manzoni, saranno effettuati screening gratuiti per tutti, adulti e bambini, da un’équipe di specialisti.

Tutti i dettagli sono stati svelati in conferenza stampa. “In questo momento nel mondo ci sono 280 milioni di persone non vedenti, nell’Unione Europea sono intorno ai 500 mila, in Italia 145 mila – dice Tommaso Di Gesaro, presidente di Uici Palermo -. Vi sono lunghe liste d’attesa per un esame o un intervento chirurgico perché ci sono poche risorse nell’organizzazione della sanità pubblica, quindi ancora meno si finanzia la prevenzione”. Le visite saranno a cura del medico Giandsandro Acciaro: “Esistono tre livelli di prevenzione, la primaria è quella indirizzata agli stili di vita e all’ambiente – spiega -. La prevenzione secondaria è quella che facciamo noi che cerchiamo di scoprire patologie che a volte non si sanno nemmeno di avere. Si fa una diagnosi e seguono approfondimenti e terapia. Poi c’è la prevenzione terziaria che è legata ai controlli che vanno fatti periodicamente per patologie già diagnosticate. Durante gli screening in questi anni abbiamo scoperto cataratte, glaucoma, retinopatie diabetiche. A volte siamo noi a fare una diagnosi di diabete. Il paziente non sa di essere diabetico e noi osservando il fondo oculare vediamo le lesioni tipiche del diabete sulla rete. Abbiamo riscontrato retinopatie ipertensive e macropatie”.

Per prenotazioni e/o informazioni chiamare il numero 091/6162405 dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00, oppure tramite e-mail, all’indirizzo e-mail uicpa@uici.it