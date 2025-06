Visodent chiude anche a Messina, la Commissione odontoiatri: “Plauso a chi continua a lavorare gratis per i pazienti”

In centinaia attratti da offerte vantaggiose e poi abbandonati dalla società (che ha stoppato vari centri in Italia), ma non dai professionisti. I dentisti attendono la retribuzione da 10 mesi

Messina – Onorare il Giuramento di Ippocrate, padre della medicina, e continuare a lavorare e seguire i pazienti nel pieno rispetto della deontologia professionale: è quello che stanno facendo gli odontoiatri e gli altri professionisti della clinica Visodent, società che sta chiudendo in varie città e ora anche a Messina. Arriva il plauso della CAO, la Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Messina, che monitora queste situazioni: “Purtroppo dall’oggi al domani può capitare che aziende o gruppi societari abbiano problemi di natura economica e decidano di fermare alcuni centri – spiega il presidente CAO Giuseppe Renzo – ma gli utenti, che sono prima di tutto pazienti e poi clienti, non possono essere abbandonati nel loro percorso di cura, specialmente se si tratta di patologie del cavo orale o disturbi odontoiatrici che richiedono scrupolosa attenzione e si basano su quella fiducia tra persona e dentista, perno centrale per il successo terapeutico. Esprimo vicinanza e un grande ringraziamento a tutti i colleghi, in particolare al direttore sanitario della struttura, che nonostante il futuro incerto e l’interruzione societaria stanno proseguendo il loro mestiere con spirito di abnegazione e costi personali”.

Visodent, che ha centri in altre città come Catania, Modica e Palermo, ha chiuso di recente anche a Mestre, Imperia e Trapani; adesso è toccato alla città dello Stretto e molti consumatori si sono rivolti alle associazioni di categoria per tutelare i loro diritti. Inoltre si pone un problema di legalità riguardante presunti finanziamenti attivi per prestazioni mai erogate e l’impossibilità di recuperare la propria documentazione clinica. La situazione ha generato un’ondata di sconcerto già raccontate da diverse testate giornalistiche. L’associazione Codici Sicilia, per la difesa dei diritti del cittadino, ha raccolto un numero elevatissimo di segnalazioni, parlando di centinaia di casi che continuano ad aumentare e in campo è scesa anche l’associazione Consumerismo no profit.

La CAO infine invita a riflettere sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati e riconosciuti, evitando di basare la scelta di cure odontoiatriche esclusivamente su offerte economiche apparentemente vantaggiose. È fondamentale, infatti, conoscere il professionista a cui si affida la propria salute orale, valutandone la competenza, la trasparenza e la reputazione. “Questi operatori si stanno prodigando per i loro pazienti – conclude Renzo – mettendo al primo posto la salute e la deontologia professionale con tanta abnegazione e spirito di mission medica”.

