Vitamina Cetilar chiude sesto la Rolex Swan Cup

Sette prove disputate, tra cui una regata costiera tra le magnifiche isole dell’Arcipelago della Maddalena, e un risultato finale di cui andare soddisfatti, se consideriamo il numero e il valore degli equipaggi coinvolti nella Rolex Swan Cup, la manifestazione riservata alle barche a vela del cantiere Nautor Swan che si è disputata la settimana scorsa a Porto Cervo, in Sardegna.

Un evento che ha riunito in Costa Smeralda oltre 100 imbarcazioni e i migliori velisti in circolazione tra quelli non impegnati nella Coppa America di Barcellona, stelle di prima grandezza del firmamento nautico presenti soprattutto nella classe One Design dei Club Swan 50, la più competitiva di tutta la manifestazione, categoria in cui era impegnato anche il Vitamina Cetilar timonato da Andrea Lacorte.

La barca azzurra – con equipaggio interamente italiano – in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, ha concluso la settimana con un bel sesto posto finale, secondo tra gli scafi italiani, frutto di uno score regolare (7-7-5-9-6-6 nelle regate tra le boe, con un secondo posto nella costiera), a soli 10 punti dal podio. La vittoria è andata al monegasco Moonlight, davanti ai tedeschi Olymp e Hatari.

“È un buon risultato, che ci lascia mediamente soddisfatti, perché se è vero che non siamo andati male, è altrettanto vero che noi puntiamo sempre al massimo, quindi alla vittoria”, spiega Andrea Lacorte. “Va detto che il livello di questa Swan Cup era davvero alto e la classifica dei Club Swan 50 molto corta, con distacchi davvero minimi tra le prime barche. E le condizioni di vento sono state debolissime, al limite della navigabilità, e ci hanno fatto perdere la quarta posizione a 400 metri dall’arrivo dell’ultima regata mentre eravamo terzi. Con qualche errore in meno e un po’ di fortuna in più, quindi, saremmo potuti andare a podio, ma alla fine il risultato ottenuto è giusto, rispecchia i valori in campo, e dev’essere uno sprone per affrontare l’ultimo appuntamento della stagione, nonché il più importante, con lo spirito giusto e la determinazione necessaria per fare ancora meglio che a Porto Cervo”.

L’appuntamento è il Campionato del Mondo di classe (Swan OD Worlds), in programma a Palma di Maiorca, alle Baleari, dal 23 al 27 ottobre.

A bordo di Vitamina Cetilar, oltre al timoniere Andrea Lacorte, un equipaggio tutto italiano formato dal Team Manager Matteo De Luca e da Gabriele Benussi, Alberto Bolzan, Marco Furlan, Giovanni Bucarelli, Diego Battisti, Leonardo Chiarugi, Giuseppe Filippis, Stefano Ciampalini e Alessandro Costagliola.

foto StudioBorlenghi/NautorSwan