Nuovo, importante successo per il Vitamina Sailing, il team in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, con il supporto del brand Cetilar®, che ieri ha trionfato a Palma di Maiorca, in Spagna, conquistando il Nations Trophy, ultimo appuntamento della Nations League 2021.

Penultimo appuntamento internazionale della stagione con il Club Swan 36 – il monotipo di casa Nautor’s Swan – il Nations Trophy si è disputato alle Baleari con un totale di 29 barche divise in tre classi ed equipaggi di altissimo livello, impreziositi dalla presenza di velisti olimpionici e vincitori di Coppa America. Un livello tecnico molto alto, in cui l’equipaggio di Vitamina Cetilar – capitanato da Andrea Lacorte al timone, con i triestini Gabriele Benussi alla tattica e Alberto Bolzan alla randa – ha spiccato dal primo fino all’ultimo giorno, chiudendo le otto regate disputate nell’arco di tre giorni con uno score impeccabile: due vittorie, quattro secondi, un terzo e un sesto posto.

Grazie a questi risultati, Vitamina Cetilar ha concluso la classifica del Nations Trophy al primo posto con un totale di 19 punti, cinque in meno di GSpot di Giangiacomo Serena di Lapigio e nove in meno di Thirtysix di Edoardo Ferragamo.

Per quanto riguarda la classifica finale della Nations League, invece, Vitamina Cetilar chiude il circuito al secondo posto, dietro Spot e davanti a Far Star.

“Dopo i recenti successi sul lago di Garda con il catamarano M32, è arrivata un’altra importante vittoria: questo 2021 ci sta regalando tante soddisfazioni e sono tutte meritate, considerato l’impegno e la professionalità con cui il Vitamina Sailing sta affrontando il suo doppio programma nell’ambito della vela agonistica”, spiega Andrea Lacorte, timoniere del Club Swan 36 Vitamina Cetilar. “Le regate del Nations Trophy sono state davvero belle e impegnative, anche perché il livello della nostra classe è altissimo e basta un piccolo errore per ritrovarsi nelle retrovie. Battere una avversario come GSpot, un team per cui nutriamo profonda stima e rispetto, è una soddisfazione doppia e avvalora ancora di più la nostra prestazione. A loro vanno i nostri complimenti per il meritato successo nella Nations League”.

A bordo di Vitamina Cetilar, oltre ai già citati Lacorte, Benussi e Bolzan, anche il Team Manager Matteo De Luca, Alessandro Frizzarin, Giovanni Bucarelli e Diego Battisti.

Archiviata questa Nations League, Vitamina Cetilar si prepara per l’ultimo appuntamento della sua intensa e vincente stagione agonistica, gli Swan One Design Worlds, il Campionato Mondiale di classe in programma a St. Tropez, in Francia, dal 13 al 17 ottobre.

Com. Stam.

fTaccola©DJI

fTaccola©DJI