Giornata praticamente perfetta per Vitamina Rapida Cetilar, che oggi, a Riva del Garda, si è aggiudicato la terza e ultima tappa delle M32 European Series, il circuito continentale dei veloci e spettacolari catamarani M32, valida anche come Campionato Europeo di classe.

Un successo triplo, quello ottenuto dal timoniere Andrea Lacorte e dal suo equipaggio (tra cui il Campione del Mondo match race Ian Williams e il Team manager di Vitamina Sailing Matteo De Luca), che oltre ad essersi imposti in questa tre giorni di vela sugli svedesi di Inga from Sweden e sul secondo equipaggio del team – il Vitamina Veloce Cetilar con Marco Radman al timone e a bordo anche il fuoriclasse Lorenzo Bressani e l’olimpionico Vittorio Bissaro – ha conquistato anche la vittoria del circuito, grazie al successo conseguito ad Aarhus, in Danimarca, a fine luglio e al secondo posto di Sanremo, lo scorso maggio, nonché l’ambito titolo continentale.

“Sono molto soddisfatto, perché abbiamo passato tre giorni eccezionali, faticosi ma esaltanti, in questo lago che regala sempre grandi giornate di vela. E torniamo a casa con una vittoria che vale per tre, a conclusione di una stagione in catamarano praticamente perfetta”, ha dichiarato un raggiante Andrea Lacorte, che aveva già vinto il circuito M32 nel 2017. “La stagione però per noi non è ancora finita, ci aspettano due regate molto importanti con il Club Swan 36 Vitamina Cetilar e siamo davvero molto motivati a dare il massimo”.

Davvero notevole la prestazione ottenuta da Vitamina Rapida Cetilar: su un totale di quindici prove, infatti, la barca dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa ne ha vinte ben nove, a cui vanno aggiunti tre secondi e un terzo posto, per uno score complessivo che non lascia spazio ai dubbi. Un vero e proprio dominio, quello andato di scena nella sempre spettacolare “palestra della vela” che è il lago di Garda, culmine di una stagione vissuta costantemente ai vertici della categoria con entrambe le barche del team.

“Chiudiamo la stagione M32 nel miglior modo possibile e nel segno della continuità, dopo le ottime prestazioni di Sanremo e Aarhus”, aggiunge il Team Manager Matteo De Luca. “Vincere titolo Europeo e circuito, a cui va aggiunto il terzo posto di Vitamina Veloce, è una bella soddisfazione per tutto il team e per l’impegno che abbiamo profuso in questa classe, che oltre ad essere competitiva è anche molto divertente”.

Archiviata con successo la stagione dei catamarani M32, il Vitamina Sailing si prepara per affrontare gli ultimi due appuntamenti, entrambi a bordo del Club Swan 36 Vitamina Cetilar, di un 2021 molto intenso e ricco di soddisfazioni agonistiche per il team capitanato da Andrea Lacorte: il Nations Trophy a Palma di Maiorca, dal 14 al 18 settembre, e gli Swan One Design Worlds, in programma a St. Tropez, in Francia, dal 13 al 17 ottobre.

