E’ subito grande spettacolo a Sanremo, in Liguria, dove nel week end ha preso il via il Circuito Europeo dei catamarani M32. Tre giorni di vela – diventati due, visto che venerdì l’assenza di vento ha costretto la flotta a restare a terra – con sei equipaggi impegnati in una serie di brevi quanto adrenaliniche prove tra le boe.

Dieci in totale le regate disputate tra sabato e domenica, con successo finale, proprio all’ultima prova, andato all’equipaggio svedese di Inga from Sweden, che ha preceduto in classifica Vitamina Rapida Cetilar, il catamarano portato da Andrea Lacorte con a bordo, tra gli altri, il fuoriclasse inglese Ian Williams e il Team Manager di Vitamina Sailing Matteo De Luca.

Protagonista assoluto nella prima giornata (chiusa con l’eccellente score 2-3-1-2-4-1), Vitamina Rapida Cetilar era al comando della classifica generale provvisoria a una regata dal termine, ma proprio nell’ultima prova un problema al gennaker, la vela di prua, ha frenato l’equipaggio di Lacorte, mentre Inga from Sweden, primo sul traguardo, riusciva ad ottenere i punti necessari per imporsi nella graduatoria finale di tappa.

Al terzo posto un altro scafo svedese, Viking, mentre la seconda barca del team in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa – il Vitamina Veloce Cetilar con Marco Radman al timone affiancato dall’azzurro di Rio 2016 Vittorio Bissaro – chiudeva al sesto posto, frenato da un problema tecnico al carrello della randa.

“La mancata vittoria di tappa brucia, perché è sfuggita proprio alla fine, a metà dell’ultima regata, a causa del gennaker che si è arrotolato sulla furling line rallentandoci vistosamente”, spiega Andrea Lacorte. “Ma queste sono le regate, dobbiamo accettarle e farne tesoro. La cosa positiva è che abbiamo dimostrato di essere veloci regatando bene, quindi in generale è stato comunque un ottimo week end e il podio un buon risultato”.

Archiviata la tappa di Sanremo, il prossimo appuntamento con il Circuito Europeo M32 è previsto in Olanda, a metà giugno. Prima però, dal 26 al 29 maggio, Vitamina Sailing sarà a Scarlino, in Toscana, con il Club Swan 36 Vitamina Cetilar, per lo Swan Tuscany Challenge, primo appuntamento della Nations League 2021 riservata alle barche del cantiere Nautor’s Swan.

