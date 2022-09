Vittoria di Faggioli alla 64^ Monte Erice

Il fiorentino della Best Lap su Norma M20 FC è imposto nella gara dell’Automobile Club Trapani. Sul podio ancheDi Fulvio su Osella 2° e Francesco Conticelli su Nova Proto 3° alla fine di un appassionante sfida. Evento seguito in streaming ed in diretta su ACI Sport TV.

Erice (TP). Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek ha vinto la 64^ Monte Erice. Il fiorentino 16 volte Campione Italiano sulla biposto di gruppo E2SC si è imposto in entrambe salite di gara firmando il miglior crono in 2’53”65 nella 1 salita. Sul podio finale sono saliti anche l’abruzzese Stefano Di Fulvio su Osella PA 30 ed il padrone di casa Francesco Conticelli su Nova Proto NP 01-2. Tra i due ex aequo in gara 1, con 2° posto di Conticelli per 4 centesimi di secondo di vantaggio al primo intermedio, nella seconda salita l’alfiere abruzzese della Drepanum Corse ha rimontato e sopravanzato il rivale di 34 centesimi di secondo in totale. Tutti i concorrenti hanno acceso sfide appassionanti e coinvolgenti sui 5.730 metri della SR 1 tra Valderice ed Erice vetta, percorso che si staglia su uno dei panorami tra i più suggestivi d’Italia. Grande seguito e successo per la gara organizzata dall’Automobile Trapani che ha visto ben 307 concorrenti al via ed ha assegnato punti determinanti per .. gruppi del Campionato Italiano Velocità Montagna, Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, Campionato Italiano “Le Bicilindriche”, ottavo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e con validità per il Campionato Siciliano Salita auto moderne e storiche.

-“Un evento che trae un ottimo bilancio da un’altra edizione che sarà ricordata per le gesta dei piloti e la solidità della squadra organizzatrice – ha sottolineato Giovanni Pellegrino, Presidente Automobile Club Trapani – siamo grati ai piloti che con l’alto numero di presenze hanno onorato una competizione che vanta sempre più prestigio ed apprezzamento. Lo staff ha mostrato competenza e ottimo coordinamento, soprattutto nella gestione di alcune situazioni indesiderate, ma che possono verificarsi durante una gara”-.

A ridosso del podio si è piazzato

Una giornata lunga ed articolata che ha evidenziato un ottimo lavoro dello staff di Direzione Gara dei commissari di gara e di tutto il personale che in tempi rapidi ha sempre garantito completamente le condizioni di sicurezza anche quando gli interventi si sono succeduti in rapida sequenza..

Ai piedi del podio assoluto, il siracusano di Melilli Luigi Fazzino, preciso e determinato sulla Osella Turbo, con cui conferma la sua esaltante stagione col successo di classe 2000, precedendo, per meno di meno di un secondo Achille Lombardi, autore a sua volta di un’ ottima prestazione con cui si è assicurato la Coppa tricolore delle 2 litri.

Sesta piazza per il catanese Luca Caruso sulla Norma M20 Fc, in rimonta in gara 2. Ulteriore conferma del ragusano Samuele Cassibba, sempre più in sintonia con la Nova Proto Sinergy. Ottavo Diego De Gasperi, vincitore di gruppo E2SS sulla Osella FA 30 ed ancora in duello con Lombardi per il 2° posto on campionato,

Chiudono la Top Ten ancora due esperti siciliani Franco Caruso sulla Norma M20 FC 3000, che ha pagato qualche imprecisione sopratutto in gara 1, poi il rientrante Vincenzo Conticelli, subito incisivo sulla Osella PA 30 Evo.

Nella sfida fra i motori moto in evidenza il trentino Filippo Golin con l’Osella 1000 Pa 21 Jrb, BMW, con cui ha ottenuto un nuovo e sempre più convincente primato.

Doppio successo in CN per il nisseno Salvatore Miccichè contentissimo all’arrivo per le sue prestazioni record con l’Osella Pa 21 Honda, con motore derivato dalla serie. Seconda piazza per Francesco Adragna con la Ligier JS 49 Honda, mentre chiude terzo Alberto Scarafone anche lui su Osella Pa/21, che ha accusato qualche noia tecnica soprattutto in gara 2.

Nel duello tra le Silhouette dell’Alfa 4C di gruppo E2SH l’ascolano Alessandro Gabrielli, si impone in entrambi le gare, rispetto al Teramano Marco Gramenzi, ma il gap fra i due è ancora una volta minimo, rendendo nuovamente spettacolare la sfida fra le due vetture estreme.

In gruppo GT Lucio Peruggini non si risparmia e fa la sua parte con la Ferrari 488 Challenge Evo per onorare la “Monte Erice” e guadagnare punti decisivi verso il titolo. Regolari le gare di Matteo Adragna su su Porsche 991 e Sebastiano Frjio su Lamborghini Huracan, che hanno chiuso nell’ordine nel gruppo delle super car.

Combattutissimo il gruppo E1 con Rosario Alessi che ha preceduto di misura Antonio Fichera entrambi sulle apprezzate Peugeot 106.

In gruppo A successo del figlio d’arte cerdese Ernesto Riolo su Peugeot 308 Rally4, alla sua prima volta ad Erice, mentre si conferma leader del gruppo N Gabriella Pedroni su Mitsubishi Lancer Evo che ha conquistato il titolo di Gruppo N e la Coppa Dame 2022.

Avvincenti come sempre le sfide nei gruppi Racing Start. In RS Plus Cup fa festa Angelo Marino esponendo a fine gara 1 sulla sua Seat Leon Cupra il Tricolore suggellato dal primato di categoria e la conquista del Trofeo di gruppo. Seconda piazza per il poliziotto salernitano Giovanni Loffredo che si toglie la soddisfazione di vincere Gara 2 davanti a Marino e Bartolomeo Mistretta su Hyundai, riscattatosi dopo la noia tecnica che lo aveva rallentato in gara 1.

Successo di Vito Tagliente su Peugeot 308 Gti in Racing Start Plus, che ha guadagnato punti determinanti per il titolo. Angelo Guzzetta su Citroen Saxo e Salvatore Guzzetta su Renault hanno completato il podio. Nulla di fatto per Giacomo Liuzzi che dopo le prove ha alzato bandiera bianca per noie al propulsore della MINI.

In RS Turbo doppio successo su Mini Cooper per il fasanese Oronzo Montanaro, Campione Italiano Racing Start RSTB. Si è difeso strenuamente il brindisino Angelo Loconte con la Peugeot 308 Gti rimasto in scia in entrambi le gare. Terza piazza per il bresciano Federico Raffetti sulla versione turbodiesel della MINI, autore di due prestazioni di altissimo livello e con il titolo RS in tasca. E’ mancato il confronto con l’avversaria diretta Annamaria Fumo fuori da gara 1 per un’uscita di strada. Doppietta di Francesco Paolo Cicalese su Honda Civic tra le motorizzazioni aspirate.

Due successi su due salite per il catanzarese Angelo Mercuri su Fiat 500 tra le Bicilindriche, dove ha preceduto l’esperto ennese Angelo Palazzo ed Orazio Reitano.

Nella gara di Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche è stato il palermitano di Cerda Salvatore Totò Riolo ad ottenere il miglior tempo in entrambe le salite al volante della Lucchini Alfa Romeo di 4° Raggruppamento, con cui si è assicurato il Trofeo Sport Nazionale.

Nel prossimo week end dal 16 al 18 settembre la 67^ Coppa Nissena, nella sua edizione del centenario, completerà il calendario di Campionato italiano Velocità Montagna e sarà 8° appuntamento del Tricolore Auto Storiche.

Assoluta: 1. Faggioli (Norma M20 Fc) 5’50”26; 2. Di Fulvio (Osella Pa30) +9”11; 3. Conticelli F. (Nova Proto Np01) +9”45; 4. Fazzino (Osella Pa2000 T) +13”41; 5. Lombardi (Osella Pa2000) +14”22; 6. Caruso L. (Norma M20 Fc) +21”47; 7. Cassibba S. (Nova proto Np01 V8) +21”81; 8. Degasperi (Osella Fa30) +22”94; 9. Caruso F. (Nova Proto Np01) +24”44; 10. Conticelli V. (Osella Pa30) +30”34.

Gara-1: 1. Faggioli 2’53”65; 2. Conticelli F. +5”18; 3. Di Fulvio + 5”18; 4. Lombardi +6”47; 5. Fazzino +7”78.

Gara-2: 1. Faggioli 2’56”61; 2. Di Fulvio +3”83; 3. Conticelli F. +4”27; 4. Fazzino +5”63; 5. Lombardi +7”75.

Gruppi. Rs: 1. Montanaro (Mini Cooper) 7’57”84; 2. Loconte (Peugeot 308) +4”51; 3. Raffetti (Mini Cooper Sd) +16”83. Rs+: 1. Tagliente (Peugeot 308) 7’23”59; 2. Guzzetta A. (Citroen Saxo) +0”74; Guzzetta S. (Renault Clio) +4”85. Rs Cup: 1. Marino (Seat Leon Cup) 7’10”50; 2. Loffredo (Peugeot 308 Tcr) +5”28; 3. Cardetti (Peugeot 308 Rc) +14”32. Gr.N: 1. Pedroni (Mitsubishi Lancer Evo) 7’30”15; 2 Simonte (Honda Civic) +27”49; 3 Barraco (Peugeot 106) +34”22. Gr.A: 1. Riolo (Peugeot 208) 7’39”04; 2 Gabrydriver (Renault Clio) +11”38; 3 Pisciotta (Renault Clio) +11”53. E1: 1. Alessi (Peugoet 106) 7’08”23; 2 Budano (Peugeot) +3”14; 3 Fichera (Peugeot 106) +3”38. Gt: 1. Peruggini (Ferrari 488 Ch. Evo) 6’50”38; 2 Adragna (Porsche 991) +1’19”50; 3 Frjio (Lamborghini Huracàan) + 1’43”92. E2Sh: 1. Gabrielli (Ar 4C Picchio) 6’54”19; 2. Gramenzi (Ar-Mg 01 4C) +1”13. CN: 1. Miccichè (Osella Pa21) 6’35”00; 2 Adragna F. (Ligier Honda) +13”42; 3 Sacarfone (Osella PA 21) +18”67. E2 Moto: 1. Golin (Osella Pa21 JrB) 6’24”45; 2 Arresta (Gloria B5) +8”27; 3 Poma (Radical) +20”15 . E2SC: 1. Faggioli (Norma M20 FC) 5’50”26; 2 Di Fulvio (Osella PA 30)+9”11; 3 Conticelli F. (Nova Proto NP 01-2) + 9”45. E2SS: 1. Degasperi (Osella FA 30) 6’13”20; 2 Arresta (Gloria B5) +19”52; 3 Camilleri (Tatuus Honda) +30”92.

Classifiche Campionato Italiano Velocità Montagna dopo 11 gare: RS+ : 1 Tagliente 332,75; 2 Liuzzi 251,50; 3 Eusebio 215,30. RS CUP: 1 Marino 332,5; 2 Loffredo 255; 3 Cardetti 193. RS ASPIRATE: 1 Raffetti 286,25; 2 Cicalese 259,25; 3 Fumo 146,25. RS TURBO: Montanaro 350; 2 Loconte 279; 3 Magdalone 202. Gr.N: 1 Pedroni 285; 2 Angelini 220,25; 3 Fusaro 97 Murgia 97. Gr. A: Bicciato 139,35; 2 Nadalini 100,50; 3 Di Ferdinando 100. Gr. Gt: 1 Peruggini 337,5; 2 Iaquinta 197; 3 Artuso 148,5. Gr. E1 ITALIA: 1 Aragona 272; 2 Micoli 176,75; 3 Regis 153. GR. E2SH: 1 Gramenzi 310; 2 Gabrielli 254; 3 Antonicelli 144. GR. CN: 1 Scarafone 326,5; 2 Capucci 228; 3 Filippetti 139. GR. E2SC : 1 Fagioli 360; 2 Lombardi 232,5 ; 3 Fazzino 219,75. GR. E2SS: 1 De Gasperi 290; 2 Gregori 175,5; 3 Ottaviani 103,5. Sportscar MOTORI MOTO: 1 Maroni 142,5; 2 Golin 96; 3 Gregori 71. UNDER 25: 1 Fazzino 90,5; 2 Leonardi 31; 3 D’Alessandro 29. DAME: 1 Pedroni 280; 2 Fumo 182,25. ASSOLUTA: 1 Fagioli 200; 2 De Gasperi 107; 3 Lombardi 100

Calendario CIVM 2022: 8-10 aprile 63^ Coppa Selva di Fasano (BR); 29 aprile-1 maggio 31° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 13-15 maggio 26^ Luzzi – Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS); 27-29 maggio 52^ Verzegnis Sella Chianzutan (UD); 10-12 giugno 51° Trofeo Valecamonica (BS); 24-26 giugno 61^ Coppa Paolino Teodori (AP); 1-3 luglio 2021 71 Trento – Bondone (TN); 15-17 luglio 57 Rieti Terminillo – 55 Coppa Bruno Carotti (RI); 29-31 luglio 48^ Alpe del Nevegal (BL); 12-14 agosto 60^ Cronoscalata Svolte di Popoli (PE); 26-28 agosto 57° Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5; 9-11 settembre 64^ Monte Erice (TP), coeff. 1,5; 16-18 settembre 67^ Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.

Tutte le informazioni e la guida per le pre iscrizioni on line alle gare al link: http://www.acisport.it/it/acisport/news/comunicati/62351/preiscrizioni-online-alle-gare-automobilistiche

