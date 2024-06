Vittoria di Guido Pini dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale JuniorGP a Portimao

I Pata Talenti Azzurri FMI sempre più protagonisti della Velocità nazionale ed internazionale. Il fine settimana del 22-23 giugno ha riaffermato, su due fronti, le potenzialità dei giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack, in evidenza nella trasferta di Portimao del Mondiale JuniorGP e della European Talent Cup, così come al Mugello nel terzo round del Dunlop CIV 2024.

In prima pagina spicca chiaramente l’impresa di Guido Pini (SeventyTwo Artbox Racing Team KTM). Al ritorno in gara a seguito di un prolungato stop per un doppio-infortunio, il Campione 2022 della European Talent Cup si è reso protagonista di un memorabile esordio tra le Moto3 del Mondiale JuniorGP con la conquista sabato della pole position e, l’indomani, del secondo posto in Gara 1, conquistando poi d’autorità l’affermazione in Gara 2. Un weekend da incorniciare per Pini, 16 anni compiuti lo scorso mese di giugno e da diverse stagioni coinvolto nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI.

Sempre nel Mondiale JuniorGP, dopo un positivo weekend vissuto a Barcellona Edoardo ‘Dodò’ Boggio (Eagle-1 KTM) in Algarve ha concluso diciottesimo in Gara 1 mentre Edoardo ‘Edos’ Liguori (AC Racing Team KTM) si è classificato ventitreesimo in Gara 2.

Passando alla European Talent Cup, Portimao ha confermato al vertice Giulio Pugliese (Aspar Junior Team), secondo nell’unica gara disputata lottando fino al fotofinish per la vittoria. Con questo ennesimo piazzamento a podio figura attualmente terzo in campionato con 77 punti all’attivo, 22 lunghezze di svantaggio dal capo-classifica Marco Morelli. Nonostante lo zero accusato in gara complice una scivolata, Leonardo Zanni (Finetwork MIR Racing Team) conserva la settima posizione in campionato, mentre da debuttante è undicesimo Gabriel Tesini (AC Racing Team), tredicesimo alla prima uscita in carriera a Portimao. Una caduta a referto invece per Matteo Gabarrini (Team Echovit Pasini Racing), a sua volta rookie quest’anno nella competitiva ed agguerrita European Talent Cup.

In ambito nazionale i Pata Talenti Azzurri FMI continuano a monopolizzare il podio nel Dunlop CIV PreMoto3. Al Mugello si sono spartiti le vittorie rispettivamente tra sabato e domenica Cristian Borrelli (Bucci Moto Factory) e Gionata Barbagallo (Team Echovit Pasini Racing) con Lorenzo Pritelli (Bucci Moto Factory) due volte secondo, terzo in entrambe le circostanze invece Edoardo Savino (Team Leopard Academy by Roc’N’Dea). Archiviato il terzo round, quattro piloti coinvolti nel progetto figurano ai primi quattro posti in campionato con Barbagallo a quota 98 punti detentore della tabella tricolore seguito nell’ordine da Borrelli (95), Pritelli (88) e Savino (68).

Sesta nella generale Luana Giuliani (Angeluss Team), due volte ottava al Mugello, mentre è decima Elisabetta Monti (AC Racing Team), sesta e quinta nelle due gare lottando in entrambi i casi nel gruppo in lizza per la vittoria. Le “quote rosa” del progetto ben figurano anche nel Dunlop CIV Supersport 300 con Josephine Bruno (GradaraCorse Kawasaki), leader del CIV Femminile, dodicesima e quinta assoluta nelle due gare del Mugello. Per quanto concerne il Dunlop CIV Moto3 l’esordiente Pierfrancesco Venturini (AC Racing Team) ha invece concluso quinto in Gara 2.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Guido Pini a Portimao si è reso protagonista di un weekend davvero eccezionale. Al ritorno in pista, dopo soltanto un pregresso test all’attivo, si è assicurato pole position, secondo posto in Gara 1 ed una splendida vittoria in Gara 2. Sin dai giorni precedenti era fermamente convinto delle sue possibilità, pertanto c’è poco da dire: meglio di così non si può! Guido credo rappresenti per tutti un esempio in termini di talento, fame agonistica, impegno e voglia di arrivare. Ascolta ed ha un’intelligenza tattica sopraffina, testimoniata da come ha cambiato il modo di interpretare l’ultima curva tra le due gare. A nostro avviso ci sono tutti i presupposti per far sì che nel prossimo futuro, se dovesse continuare così, diventi un pilota di quelli veri, ovvero un top rider. Siamo felici per lui così come del fatto che Giulio Pugliese nella European Talent Cup si sia confermato uomo da podio, perdendo la vittoria soltanto per una manciata di millesimi. Nelle prove parte sempre forte, vive dei weekend di gara in continua progressione: un grande professionista che si allena da matti ed è sempre sul pezzo. Peccato per Leonardo Zanni, caduto sul più bello, ma è ancora settimo in campionato e può dire la sua nelle gare a venire, considerando che a livello di talento è fortissimo. Al debutto Gabriel Tesini a sua volta continua a ben figurare: sempre in miglioramento, anche a Portimao, notoriamente una pista difficile per chi ci corre la prima volta. Matteo Gabarrini altresì è caduto, ms sta facendo esperienza reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo per un bel po’. Per completare il novero dei Talenti Azzurri impegnati a Portimao, dopo un positivo fine settimana a Barcellona purtroppo Dodò Boggio ha vissuto una trasferta da dimenticare, così come Edos Liguori sta cercando di uscir fuori da un periodo di difficoltà. Ad ogni modo, risultati alla mano anche nelle altre categorie, i piloti italiani si stanno mettendo in mostra sempre più. Di questo fatto ne siamo estremamente orgogliosi, in quanto il nostro vivaio, con il duro lavoro, sta venendo fuori, con le performance di Luca Lunetta nel Mondiale Moto3 l’esempio più lampante. Passando al CIV, nella PreMoto3 sono sempre i Talenti Azzurri davanti, andando oltretutto molto forte in termini di tempi sul giro. Cristian Borrelli e Gionata Barbagallo si sono spartiti le vittorie delle due gare con Lorenzo Pritelli ed Edoardo Savino sul podio, senza scordarci Elisabetta Monti davvero stupefacente, in grado in entrambe le circostanze di lottare con loro nella corsa al podio ed alla vittoria. Nonostante un problemino al sabato anche Luana Giuliani si è distinta nel gruppo di testa, mentre Josephine Bruno ha concluso quinta una combattutissima gara della Supersport 300 domenica. In Moto3 Pierfrancesco Venturini sta incontrando delle difficoltà, ma siamo tuttavia fermamente convinti delle sue potenzialità, come testimoniano risultati e tempi a referto nella sua recente partecipazione a Valencia nella BeOn Cup dove ha lottato nelle posizioni che contano“.

Questo fine settimana cinque Pata Talenti Azzurri FMI saranno impegnati al TT Circuit Assen: Luca Lunetta nel Mondiale Moto3 mentre Edoardo Boggio, Guido Pini, Giulio Pugliese e Leonardo Zanni affronteranno il quarto appuntamento stagionale della Red Bull MotoGP Rookies Cup.

L’elenco dei piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam. + foto FMI