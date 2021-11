Vittoria e lacrime: Alicia Smith vince l’Archigen Cup

L’australiana Alicia Smith si aggiudica l’Archigen Cup, ma le servono oltre due ore per superare la palermitana Federica Bilardo, in uscita da un infortunio al piede.

Sui campi dello Zaiera Tennis la vittoria di Smith arriva in due set, 36 67, in un match intenso e apprezzato dagli appassionati tornati a riempire le gradinate dell’impianto solarinese.

L’ultimo punto è una liberazione per la tennista australiana, che commossa ha subito cercato subito l’abbraccio del suo allenatore prima di fermarsi a chiaccherare proprio con l’avversaria Bilardo.

Grande sportività in campo allo Zaiera prima della cerimonia di premiazione: presenti il tournament director Renato Morabito, il consigliere federale FIT Sicilia Vincenza Ciraolo e l’assessore allo Sport del Comune di Solarino Luciano Puglisi.

“L’Archigen Cup è una manifestazione riuscita e si è conclusa con un match splendido tra due giocatrici importanti. Complimenti a Smith, ma anche a Bilardo. L’ITF di Solarino procede con la TopSping Energy Cup, torneo in cui rivedremo in campo molte giocatrici nel giro del Settore Tecnico FIT e tante giovani tenniste promettenti siciliane. L’Archigen Cup come la TopSpig Energy Cup resterà in primis un torneo internazionale, come dimostra il main draw”.

Testa di serie della TopSpin Energy Cup è la svedese Cabaj Award, Melania Delai e Federica Arcidiacono sono seconda e terza del seeding, restano a Solarino Federica Bilardo e l’australiana Smith, mentre la spedizione azzurra continua con Crescenzi, Salvi, Zucchini, Viviani, Gaggini e Dessolis.

“Porto i saluti del neo presidente Giorgio Giordano – ha dichiarato la consigliere Federale Vincenza Ciraulo – e mi complimento con Smith e Bilardo per l’ottima partita. L’ITF di Solarino è un appuntamento importante per il tennis siciliano e ancor di più per il tennis femminile della nostra regione. Il mio compito è incentivarlo per questo considero molto positiva la presenza di giocatrici come Bilardo, Pedone, Tedesco, Paterno e Abbagnato e tutte le altre tenniste siciliane che sfrutteranno questo torneo per migliorare”.

“Il Comune di Solarino ringrazia l’ITF World Tennis Tour di Solarino perché coinvolge il nostro territorio in una manifestazione internazionale. Porto i saluti del Sindaco Sebastiano Scorpo – ha dichiarato l’assessore allo Sport Luciano Puglisi – e garantisco la nostra vicinanza per i prossimi due tornei”.

Puglisi, Morabito, Smith, BIlardo e Ciraolo