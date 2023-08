Vittoria e podio per Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport a Most

Nel quarto round della Nascar Europea Tziortzis fa sua dalla pole gara 1 della En2 ed è grande terzo nella EnPro. Esperienza formativa per le due giovani Dorcicova e Mogorovic alla prima con il team toscano.

Most (CZ). Academy Motorsport torna da Most con una importante vittoria e un brillante podio nel quarto round della Nascar Whelen Series. Per il team toscano diretto da Federico Monti grande protagonista del sabato in Repubblica Ceca è stato Vladimiros Tziortzis.

Il pilota cipriota ha prima fatto segnare la pole position e poi vinto dominando gara uno della En2, al volante della FJ #5 confermando anche il comando in classifica di campionato. Inoltre Tziortzis , al culmine di una solida rimonta, è salito sul podio della EnPro grazie al brillante terzo posto assoluto ottenuto nella prima gara del weekend. Questo grande risultato gli è valso anche il primo posto nella classifica Junior. “ Abbiamo ottenuto importanti risultati in entrambe le categorie, ringrazio il team che ha sostituito il cambio in brevissimo tempo permettendomi di gareggiare e vincere in En2 ottenendo punti preziosi per il campionato e per tutta la squadra.” ha dichiarato soddisfatto il giovane cipriota.

Meno fortunate per lui le 2 seconde gare di Most, un comunque positivo ottavo posto nella top-10 della EnPro e uno stop forzato in En2.

Weekend formativo e segnali incoraggianti per le due giovani driver Michaela Dorcicova e Stefani Mogorovic, entrambe alla prima presenza stagionale in seno ad Academy Motorsport.

La giovane Dorcicova, impegnata in EnPro, ha finito la gara di sabato con un brillante 13esimo posto assoluto: “Non ho voluto spingere al massimo – ha sottolineato la driver di origini slovacche -, volevo osservare bene le mosse dei piloti con più esperienza e vedere il loro approccio su questo circuito a tratti molto tecnico. Grazie al team che mi ha seguito e consigliato per tutto il weekend“. Meno fortunata anche per lei la gara di domenica interrotta da una foratura causata dopo un contatto.

La rookie Mogorovic nella giornata di sabato ha avuto una noia elettrica alla Ford Mustang #1 che ha interrotto la sua gara, mentre nella giornata di domenica, dopo una solida prestazione, ha concluso 18esima: “Weekend elettrizzante con un team fantastico che mi ha accolto subito come fossi una di loro da sempre; gare difficili ma grazie alle quali ho imparato molto su macchine molto diverse da quelle in cui normalmente gareggio. Ad esempio familiarizzare con il cambio non è uno scherzo, mi ritengo molto felice e soddisfatta della mia prima esperienza in Euronascar e sono contenta di averla fatta con Academy Motorsport”. ha affermato la giovane della Repubblica Ceca.

“E’ stato un weekend entusiasmante e ricco di punti importanti per Vladimiros in En2, bene anche le nostre ragazze che hanno lottato per ottenere i loro risultati nonostante le varie difficoltà incontrate. Stefani ha concluso la sua prima gara in Euronascar e per questo siamo molto soddisfatti. Grande lavoro del team: meccanici che come sempre hanno lavorato instancabilmente per consegnare sempre macchine al top e che ringrazio continuamente”, ha concluso il team owner Federico Monti.

Prossima tappa sarà in Germania sul circuito di Oschersleben il 23 settembre per il penultimo appuntamento 2023 della Nascar Whelen Euro Series.

Nascar Whelen Euro Series 2023:calendar 06/07-05 Valencia (ES) – 17/18-06 Brands Hatch (GB) – 8/09-07 Roma Vallelunga (IT) – 26/27-08 Most (CZ) – 23/24-09 Oschersleben (DE) – 14/15-10 Zolder (BE)

Com. Stam. + foto

AM Tziortzis e Academy Motorsport a Most