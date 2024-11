Vittoria netta per Nucita – Cipriani al Rally di Taormina 2024

Successo squillante in casa per il pilota del Team Phoenix e per il co driver laziale su una perfetta Skoda Fabia. Podio tutto alle 4×4 boeme completato da Novelli – Messina in rimonta e La Torre – Rappa al debutto. Dominio di Coriglie – Grilli su Peugeot 208 tra le 2 ruote motrici. Tra le storiche si fa largo il giovane Salvatore Mannino con Giannone su Porsche di 3° Raggruppamento

Taormina (ME), 24 Novembre. Hanno dominato e vinto tutte e otto le prove speciali del Rally di Taormina 2024 Andrea Nucita e Fabiano Cipriani su una perfetta Skoda Fabia. Si tratta della prima vittoria in casa per il pilota del Team Phoenix originario di Santa Teresa Riva, affiancato dal co driver laziale di Ceccano. Un successo costruito sin dalla prima speciale per Nucita e Cipriani, complice l’ottima esperienza tricolore ed internazionale del due volte campione Italiano, che ha trovato un feeling immediato con il navigatore frusinate. Otto prove ed otto scratch, con un solco sempre più marcato nei confronti della concorrenza, che a sua volta ha animato sfide coinvolgenti per le posizioni da podio. Secondi in rimonta Danilo Novelli con Maurizio Messina, e terzi Emanuele La Torre e il palermitano Gianfranco Rappa, nonostante un problema elettrico abbia ammutolito la loro vettura per sette lunghissimi minuti al via della Ps 7.

Beffa per Marcello Rizzo e Antonino Pittella, che erano secondi assoluti, fermi sull’ultima prova.

“Due giorni eccezionali, ha dichiarato il vincitore Nucita, tornare a correre sulle strade di casa è stato entusiasmante. Tutto è andato nel migliore dei modi, per questo devo ringraziare innanzitutto PA Racing per la perfetta vettura . Fabiano, il mio navigatore è stato ineccepibile. Orgoglioso di essere siciliano: alla fine dell’ultima prova mi sono scese le lacrime per l’emozione di vincere a casa”.

“Condividere l’abitacolo con Andrea – ha detto Cipriano – è stato bellissimo, correre qui è sempre veramente appassionante”.

“E’ partita malissimo la giornata di ieri – ha detto Novelli – abbiamo cercato e voluto la rimonta. Io cerco di fare il massimo sempre, mi spiace per gli altri che rispetto molto, siamo amici, le corse sono così , ci godiamo questo secondo posto comunque sia arrivato”.

L’emozione è fortissima , ha sottolineato La Torre – io ho una passione enorme per questo sport., Quello che è successo sa dell’incredibile, averlo vissuto in mezzo a tutta questa gente, … debuttare in classe regina e finire terzo assoluto”

Il nisseno Salvatore Lo Cascio ha fatto tesoro delle esperienze tricolori e sulla Toyota GR Yaris in versione trofeo, che ha condiviso con Salvatore Cangemi, ha arpionato con merito il 4° posto. Quinta posizione e primato tra le due ruote motrici per un altro brillante padrone di casa come Michele Coriglie, con il toscano Federico Grilli, capace di ottime prestazioni sulla Peugeot 208 GT Line sovralimentata.

Presenti alla premiazione alcuni rappresentanti della locali amministrazioni, che hanno salutato e premiato i vincitori sul palco d’arrivo: Il Vicesindaco Nino Lo Monaco e l’Assessore allo Sport Mario Quattrocchi di Taormina e il Sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo.

Proseguendo nella top Ten, hanno chiuso al sesto posto la loro trasferta da oltre stretto Christian Cavalli e Michel Ramoni su Volkswagen Polo Gti, mentre in settima piazza ancora un debutto da parte di Dario Salpietro e Francesco Galati su Peugeot 208 secondi in Rally 4, poi i nisseni Salvatore Di Benedetto e Francesco Lo Verme, regolari con la quarta delle Skoda Fabia ed a completare i primi dieci Angelo Sturiale e Claudia Gentile, che si sono imposti con la Renault Clio in classe A7 e i nisseni Carlo Nicoletti, giovanissimo neopatentato con Francesco Galati esordienti anche loro e subito vincenti in classe Rally 4 – R2b su Peugeot 208 VTI

Ottimi piazzamenti nella graduatoria generale per altri due equipaggi vincitori di classi i locali Angelo Russo e Paolo Celi che hanno prevalso in Racing Start 1600 su Peugeot 106 e l’emergente figlio d’arte leccese Riccardo Pisacane con il catanese Fabio Guzzardi che si sono imposti su Renault Clio nella combattuta classe Rally 5.

Per quanto riguarda l’Historic Rally Legend, successo in 3° Raggruppamento nella sfida fra Porsche per Salvatore Mannino e Giacomo Giannone, davanti a Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella, mentre nel 4° Raggruppamento in evidenza Pietro Imbrò e Maurizio Corso su Lancia Delta 16V , rispetto ad Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo su BMW M3.

La gara si è svolta nel preciso rispetto delle tempistiche programmate, in modo fluido e sereno grazie alle efficace e puntuale lavoro di tutti gli ufficiali di gara, coordinati dai direttori di gara Alessandro Battaglia e Graziano Basile.

Classifica Assoluta Rally di Taormina

1. NUCITA-CIPRIANI (Skoda Fabia) in 37’15.8; 2. NOVELLI-MESSINA (Skoda Fabia) a 1’04.4; 3. LA TORRE-RAPPA (Skoda Fabia) a 2’08.3; 4. LO CASCIO-CANCEMI (Toyota Yaris GR) a 2’39.7; 5. CORIGLIE-GRILLI (Peugeot 208 GT Line) a 3’09.7; 6. CAVALLI-RAMONI (Volkswagen Polo) a 3’33.2; 7. SALPIETRO-GALATI (Peugeot 208 GT Line) a 3’59.3; 8. DI BENEDETTO-LO VERME (Skoda Fabia) a 4’04.8; 9. STURIALE-GENTILE (Renault Clio) a 4’51.7; 10. NICOLETTI-SPANO’ (Peugeot 208 VTi) a 5’02.7;

