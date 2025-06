Vittoria per Rizzo e Pittella al 23° Rally di Caltanissetta

Nel 4° Round della Coppa Italia Rally 9ª Zona, l’equipaggio New Turbomark su Skoda trionfa, davanti a Doria e Castelli con la seconda delle vetture R5, terzi per discriminante Riolo e Terranova su Renault Clio Rally 3 dopo l’ex aequo che li ha visti impattare per crono con Pollara-Tiraboschi. Fra le storiche Di Lorenzo – Cardella ancora primi con la Porsche di 3° Raggruppamento.

Caltanissetta, 29 giugno – Marcello Rizzo e Antonio Pittella, con la Skoda Fabia della New Turbomark, hanno conquistato il primo posto al 23° Rally di Caltanissetta, gara valida per il 4° round della Coppa Italia Rally 9ª Zona e per il Campionato Siciliano Auto Moderne e Storiche. Nonostante il caldo torrido che ha reso la gara ancora più impegnativa, il pubblico appassionato ha seguito con entusiasmo gli equipaggi nelle prove, regalando un’atmosfera di grande coinvolgimento.

Rizzo e Pittella hanno dominato la gara, vincendo 7 delle 9 prove speciali. Sono partiti fortissimo fin dalla prima prova, mantenendo il comando, incrementando il vantaggio e controllando il risultato fino alla fine, con un vantaggio di 10.6 secondi sui migliori antagonisti. Secondi al traguardo, Eros Doria e Michele Castelli, anche loro su Skoda, hanno dato vita ad una performance davvero interessante. Un eccellente rientro per Doria, che mancava dalle competizioni da 10 anni. Appena tornato, si è subito trovato ai massimi livelli con la sua vettura, mostrando un’ottima intesa con il suo navigatore Castelli. Il loro tempo finale è stato di 27′52.6.Il testa a testa per il terzo posto ha visto protagonisti Ernesto Riolo e Rosario Terranova, all’esordio sulla Renault Clio Rally 3, e Alessio Pollara e Stefano Tiraboschi su Peugeot 208 GT Line. Dopo 9 prove speciali, i tempi sono stati identici, ma grazie alla discriminante dell’ultima prova speciale, il terzo posto è stato assegnato a Riolo e Terranova.

Rizzo ha fine gara ha dichiarato: – «È stata una gara difficile, con il caldo che ha reso ogni prova più impegnativa. Siamo partiti con decisione fin dalla prima prova, riuscendo a gestire il vantaggio durante tutta la gara. È un risultato che ci rende molto felici e che premia il nostro impegno e quello della nostra scuderia. Tornare sul gradino più alto del podio è sempre fantastico”

«Sono molto soddisfatto del mio rientro alle competizioni – Ha detto Doria – Nonostante la lunga pausa, mi sono subito trovato a mio agio con la Skoda e con Michele, con il quale c’è stata una grande intesa. È stata una gara emozionante e un ottimo risultato per noi.»

«L’esordio sulla Renault Clio Rally 3 è stato stimolante,- ha detto Riolo – siamo felici del nostro terzo posto acciuffato in maniera incredibile. È stato un testa a testa davvero emozionante. Ringrazio Rosario per il suo supporto e il pubblico che ci ha incitato in ogni momento. Ovviamente bravissimo anche Pollara insieme al quale possiamo dire di aver dato spettacolo fino all’ultimo metro»

In quinta posizione si sono classificati Giuseppe Nicoletti e Veronica Modolo con la Peugeot 208 GT Line. Nonostante alcuni problemi iniziali di assetto, sono riusciti a recuperare dimostrando grande tenacia. In sesta piazza Salvatore Di Benedetto e Giovanni Barbaro, sempre con la Skoda Fabia. Dopo un errore iniziale, si sono rifatti nelle fasi successive, ottenendo il primato nella categoria Over 55 Settimi, Giuseppe Giallombardo e Salvatore Principato, con la Peugeot 208 GT Line, che hanno concluso al secondo posto nella classe Rally 4. Ottavi, Salvatore Scannella e Francesco Galipò, che con la Peugeot 106 si sono imposti nella classe A6, , finalmente festeggiando dopo una stagione segnata da difficoltà e stop. Hanno preceduto in categorie i pur bravi Michele Coriglie e Gabriele Alfano . Chiudono la Top Ten Carmelo Galipò e Antonio Marino, con l’ultima delle Skoda in gara e Alessio Mingoia e Roberto Longo, che con la Peugeot 208hanno primeggiato nella classe Rally4 R2B, davanti ad Andrea Mogavero e Mirco Ammirata.Porsche di 3° Raggruppamento

Fra le auto storiche Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella hanno ripetuto il successo della scorsa edizione con la Porsche RSR della Island Motorsport. A Davide Scarlata e Alfredo Cicirello su Peugeot 205 Rally il primato in 4° Raggruppamento, dopo lo stop e il rientro di Roberto Lombardo e Antonio Marchica che con la Opel Gsi 16v hanno vinto tantissime prove speciali. Giuseppe Savoca e Francesco Salomone Dongarra’ su BMW 2002 e Filippo Basile con Eros Di Prima su Lancia Fulvia 1600 hanno concluso con onore le loro prove in solitaria nel 1 e 2 Raggruppamento.

