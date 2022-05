Vittorie dei Pata Talenti Azzurri FMI Enduro a Passignano sul Trasimeno

Passignano sul Trasimeno ha ospitato domenica 29 maggio il sesto round degli Assoluti d’Italia Enduro 2022 con i Pata Talenti Azzurri FMI affermatisi nuovamente come grandi protagonisti.

I giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno monopolizzato la scena nelle rispettive classi di appartenenza, interpretando al meglio un percorso reso insidioso dalla pioggia scesa copiosamente nella giornata precedente.

Reduce dai successi mondiali, Andrea Verona è stato l’indiscusso protagonista di questa prova, conquistando la vittoria assoluta e della classe 250cc 4 tempi. Il due volte Campione del Mondo Enduro 1 si è così riappropriato della leadership di campionato assoluta, consolidando contestualmente il suo primato nella 250cc 4T con un considerevole margine di vantaggio sui più diretti inseguitori.

Nella graduatoria Junior si è invece imposto Manolo Morettini, autore di una gran prova a Passignano sul Trasimeno impreziosita dal dodicesimo posto nell’assoluta. A completare l’1-2 targato Pata Talenti Azzurri FMI ci ha pensato Enrico Rinaldi, secondo, con Simone Cristini e Riccardo Fabris rispettivamente quarto e quinto a completare il novero di quattro piloti coinvolti nel progetto presenti nella top-5.

La classe Youth ha riservato l’ennesimo successo di Kevin Cristino, sempre più capo-classifica di campionato. Sul terzo gradino del podio spazio a Luca Colorio seguito nell’ordine da Pietro Scardina (4°), Valentino Corsi (5°) e Lorenzo Bernini (7°). Vittoria Pata Talenti Azzurri FMI anche nella 125cc con Daniele Delbono in trionfo con Matteo Grigis quinto e Davide Mei sfortunatamente costretto al ritiro.

Cristian Rossi, Direttore Tecnico Enduro FMI: “Nonostante il maltempo, la gara ha presentato delle belle prove speciali, con l’unica nota negativa di questa trasferta rappresentata dalla caduta di Davide Guarneri. Per quanto concerne i risultati dei Talenti Azzurri, Andrea Verona ha confermato il suo ottimo stato di forma guidando davvero molto bene, aggiudicandosi la vittoria con il prima di tutte le prove speciali tranne una. Manolo Morettini a sua volta ha fatto vedere di cosa è capace: oltre alla prestazione assoluta, ha vinto la classe Junior davanti ad Enrico Rinaldi, altrettanto bravo in questa gara, e Morgan Lesiardo che sta ben figurando nel Mondiale. Daniele Delbono ha vinto la 125 dove Matteo Grigis è riuscito a gareggiare nonostante la lussazione dell’anca patita in allenamento nelle scorse settimane. La Youth ha visto una nuova affermazione di Kevin Cristino, con piazzamenti convincenti per gli altri ragazzi al loro primo anno nella categoria come Luca Colorio, Pietro Scardina e Valentino Corsi, in grado di compiere dei significativi passi avanti. Purtroppo non era presente Lorenzo Macoritto per il ben noto infortunio al ginocchio che lo costringerà ad un prolungato stop, mentre Claudio Spanu, operato di sindrome compartimentale, tornerà in azione per il Gran Premio d’Italia del Mondiale a fine giugno“.

Manolo Morettini vincitore della Junior (Ph. Dario Agrati)

Per gli Assoluti d’Italia Enduro prossimo appuntamento a Ceva in data 17 luglio.

