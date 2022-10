Vittorie e titoli 2022 per i Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità

Un weekend di gara, su due fronti, da incorniciare per i Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità. In ambito nazionale ed internazionale, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono affermati al vertice, dando seguito alla bontà del lavoro compiuto per tutto l’arco del 2022 nei 24 appuntamenti collegiali organizzati nel corso della stagione.

All’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è andato in scena il conclusivo appuntamento del CIV (Campionato Italiano Velocità) che ha visto due Pata Talenti Azzurri FMI laurearsi Campioni italiani 2022. Questo il caso di Cesare Tiezzi (AC Racing Team BeOn), primatista della classe Moto3 al culmine di un weekend al Santerno capolavoro. Secondo sabato in Gara 1, l’indomani si è assicurato la vittoria di gara e, contestualmente, il titolo CIV Moto3, riaffermando il proprio valore e la crescita evidenziata round dopo round.

La PreMoto3 si è riaffermata come la classe dei Pata Talenti Azzurri FMI, in grado di monopolizzare la top-3 nelle due gare in programma e nella classifica finale di campionato. A laurearsi Campione italiano 2022 è stato Leonardo Zanni (AC Racing Team Brevo), secondo e primo nelle due gare di Imola. Alle sue spalle nella generale il suo compagno di squadra Giulio Pugliese (AC Racing Team Brevo), vincitore di Gara 1 e secondo domenica, con Edoardo ‘Edos’ Liguori (Pasini Racing Team 2WheelsPoliTo) terzo nelle due gare ed in campionato.

Già in grado di salire sul podio all’esordio nel CIV PreMoto3, Gabriel Tesini (AC Racing Team Brevo) ha concluso il campionato in quinta posizione con un ottavo ed un settimo posto nelle due gare di Imola. Da rimarcare i progressi compiuti da Matteo Gabarrini (Pasini Racing Team 2WheelsPoliTo), sesto e decimo, così come di Mattia Romito (Pasini Racing Team 2WheelsPoliTo), decimo ed ottavo.

L’ultimo round del CIV 2022 ha inoltre riservato una grande soddisfazione a Matteo Patacca (Renzi Corse Ducati), vincitore di Gara 2 della super-competitiva classe Supersport 600, ottenendo così una più che positiva top-5 nella classifica finale di campionato. Conclude ottavo il CIV Supersport 300 invece Mattia Martella (Prodina Racing Kawasaki), settimo in Gara 2.

Sempre in ambito nazionale, doveroso ricordare la conquista del titolo nella MiniGP Italy Series 2022 inserita nel contesto del CIV Junior da parte di Gabriel Vuono (Bierreti Racing), qualificatosi per la FIM MiniGP World Final in programma a Valencia il prossimo mese di novembre. Nel Campionato Italiano OHVALE GP-2 190 hanno concluso al secondo e terzo posto in campionato rispettivamente Gionata Barbagallo (Pasini Racing Team) e Cristian Borrelli (M&M Technical Team).

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Un weekend fantastico per il nostro progetto. Ad Imola ci siamo assicurati due titoli italiani che rappresentano una grossa soddisfazione per tutti noi. Sulla carta vincere la Moto3 non era affatto facile, considerando che Cesare Tiezzi ha incontrato avversari abitualmente impegnati nel Mondiale Moto3 o nella JuniorGP, ma nonostante questo domenica, con una gran gara, è riuscito a centrare questo traguardo. Nella PreMoto3 Leonardo Zanni si è laureato Campione e, insieme a Giulio Pugliese ed Edos Liguori, hanno fatto una differenza mostruosa sul resto del gruppo nelle due gare, inanellando record ad ogni giro. Bene anche Gabriel Tesini all’esordio, così come sono arrivati segnali importanti da parte di Matteo Gabarrini e Mattia Romito. La ciliegina sulla torta del fine settimana di Imola è arrivata dalla Supersport 600 dove Matteo Patacca ha vinto Gara 2, riuscendo a scappar via in un campionato di altissimo livello e con prestazioni di rilievo. Meraviglioso quanto compiuto da Guido Pini ad Aragon, con un primo ed un secondo posto che lo proietta al comando della European Talent Cup. Dopo Dodò Boggio a Jerez sempre nella Talent Cup, la vittoria di Misano di Filippo Farioli e le buone prestazioni di Luca Lunetta nel Mondiale Junior, in ambito internazionale anche Guido è riuscito ad imporsi, confermando di essere un super-talento in grado di vincere con qualsiasi mezzo a disposizione. Siamo convinti darà tutto per l’ultimo round di Valencia, una location che ci vedrà impegnati con Gabriel Vuono nella MiniGP World Final. In questi giorni stiamo preparando proprio questo appuntamento che rappresenta per noi uno degli obiettivi da raggiungere“.

