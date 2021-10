Raccontare per immagini ‘il paesaggio che cura’ è il tema centrale del concorso ViVi il Verde. In occasione dell’ottava edizione della rassegna regionale “ViVi il Verde” (17-19 settembre 2021) il Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna indice un concorso aperto a tutti i fotografi, professionisti e non, senza limiti di età.

I partecipanti devono inviare in formato digitale una o massimo due fotografie a colori o in b/n scattate in Emilia-Romagna che illustrino liberamente il tema della rassegna,’il paesaggio che cura’. L’obiettivo proposto è quello di mettere a fuoco il ruolo centrale nella vita di tutti noi del verde che ci circonda. In particolare per il nostro personale benessere e per il bene della comunità; per l’azione curativa che può esercitare su alcune malattie, infine per l’armonia e la bellezza che infonde, da scoprire o riscoprire, e la capacità di farci ritrovare noi stessi ed essere luogo di incontro ideale per una socialità ritrovata dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta fino a domenica 14 novembre 2021. Per consultarem il bando e scaricare il modulo di partecipazione cliccare qui