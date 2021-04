È disponibile su tutte le piattaforme di streaming “VIVI IN PACE ADESSO?”, nuovo brano di Francesco Truncellito, in arte TRUNCHELL, ETC.

Dopo la pubblicazione di “Gennaio” e “Il Veneficio del dubbio”, “VIVI IN PACE ADESSO?” è il terzo brano che anticipa l’uscita del primo album di TRUNCHELL, ETC. Un pezzo molto chill e sentimentale, che poggia su note blues. Il testo è colmo del più variato citazionismo (artistico, letterario, esoterico), presenta inoltre numerosi giochi di parole proprio per far arrivare al pubblico in maniera indiretta la voglia di esprimere amore, in maniera mai banale.

Spiega l’artista a proposito dell’ultimo singolo: «È uno storytelling che crea un parallelismo tra bene e male, inferno e paradiso, amore e odio. E’ la presentazione della mia filosofia di vita, per cui non esiste l’estrema purezza o l’estrema malvagità. Tutto è contaminato».

Biografia

Trunchell, Etc., pseudonimo di Francesco Truncellito (Matera, 6 gennaio 2000), è un cantante italiano. Dopo aver suonato in gruppi punk e alternative rock, a partire dal 2017, si dedica alla scrittura e alla realizzazione di un particolare sottogenere del rap: l’horrorcore. La sua evoluzione musicale lo porta a sperimentare più generi, sempre connessi alla musica rap. I suoi brani sono ricoperti di sonorità creepy e malinconiche e i testi pieni di citazioni storiche, bibliche ed esoteriche.

