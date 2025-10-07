L’Asp di Catania lancia il concorso digitale per scegliere il volto della prossima campagna di comunicazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Catania – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania lancia “Voce al Futuro – Il Contest per il Testimonial della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, un’iniziativa innovativa nata per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei contesti lavorativi attraverso la creatività e la sensibilità delle nuove generazioni.

Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti vincitori del bando “La Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro a partire dai Banchi di Scuola” a.s. 2024-25, e rappresenta un ulteriore tassello del lavoro costante svolto dal Dipartimento di Prevenzione diretto da Antonio Leonardi, per diffondere tra i giovani i valori della salute e sicurezza, della responsabilità e della cittadinanza attiva.

Attraverso il contest, l’Asp di Catania chiama a raccolta la comunità digitale per partecipare in modo attivo alla scelta del/la testimonial della prossima campagna di comunicazione a.s. 2025-2026, dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Da ieri, lunedì 6 ottobre, sui canali ufficiali dell’Asp di Catania – Facebook, Instagram e sito istituzionale – saranno pubblicati i quattro video realizzati dai finalisti, opere originali ideate e interpretate dagli studenti, che esprimono attraverso poesia, musica, tecnologia e narrazione il valore della sicurezza come gesto di rispetto, consapevolezza e solidarietà.

Le votazioni online resteranno aperte fino alle ore 24:00 di domenica 19 ottobre 2025, offrendo a tutti la possibilità di sostenere il progetto che più emoziona e ispira. «La sicurezza sul lavoro è un diritto irrinunciabile e, altresì, un dovere collettivo – dichiara il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio –. Con “Voce al Futuro” vogliamo dare spazio agli studenti che nella scuola, intesa quale laboratorio di cittadinanza attiva, trovano la sede ideale per determinare la consapevolezza e sviluppare il senso di responsabilità. Attraverso questo contest, i ragazzi diventano protagonisti di una comunicazione che parla il loro linguaggio e che consente di costruire, insieme, una nuova cultura della prevenzione, più partecipata e più vicina alle persone».

I quattro finalisti

• Antonino Bracciolano, Fabrizio Gentile, Nicolò Lo Cicero, Sebastiano Patané – ITIS Archimede di Catania di Catania

Il loro progetto, “Safer”, è un robot intelligente nato dalla combinazione di creatività e competenze tecniche. «Abbiamo voluto costruire un alleato per la prevenzione – spiegano gli studenti – capace di supportare l’uomo nei contesti di rischio, promuovendo un approccio tecnologico alla sicurezza».

• Tiziano Di Marco – Liceo Classico Europeo “Convitto Cutelli” di Catania

La poesia “Inno alle braccia senza orologi” è un omaggio ai lavoratori invisibili, a chi sostiene la società con il proprio lavoro quotidiano. «Ho voluto dare voce a chi non ne ha – racconta – perché ogni gesto di fatica merita rispetto e protezione».

• Giordana La Rosa – Liceo Classico Europeo “Convitto Cutelli” di Catania

Con “Volevo solo un lavoro per comprare una casa”, Giordana dà voce all’emozione e alla consapevolezza. Il suo monologo, intenso e autentico, vuole arrivare al cuore di chi ascolta per ricordare che la sicurezza è un valore umano, non solo una norma.

• Loris Marcinnò – IISS Majorana – Arcoleo di Caltagirone

Con la canzone “Tu fai la differenza”, Loris trasforma la musica in un messaggio sociale contro le morti bianche. «Volevo scrivere qualcosa che parlasse ai cuori – spiega – perché la sicurezza è prima di tutto un atto d’amore verso se stessi e verso gli altri».

Il dipartimento di prevenzione

Il progetto nasce nell’ambito delle attività del Dipartimento di Prevenzione, diretto da Antonio Leonardi, struttura cardine dell’Asp di Catania impegnata nella promozione della salute pubblica e nella diffusione della cultura della prevenzione.

Il voto online: “Scegli la voce dei giovani”

Dal 6 ottobre, il pubblico potrà partecipare al contest votando con un semplice “Mi piace” il video preferito sui canali social ufficiali dell’Azienda. Il progetto più votato diventerà il volto della prossima campagna di comunicazione dell’Asp di Catania sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sarà diffusa durante l’anno scolastico 2025-2026 attraverso eventi, spot e iniziative pubbliche.

Il concorso rientra nel piano delle attività di promozione della salute e conferma la volontà dell’Asp di Catania di adottare un modello di comunicazione partecipativo e inclusivo, in cui i cittadini e le scuole diventano parte attiva della cultura della prevenzione.

«Attraverso la creatività e la partecipazione – conclude Leonardi – vogliamo diffondere il valore della sicurezza come forma di rispetto e come diritto universale. I giovani hanno la forza di cambiare il linguaggio della prevenzione, rendendolo più vicino, più empatico e più efficace».

