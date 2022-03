“Voglio ancora dormire”, il nuovo singolo di Emancipo

Dal 18 Marzo 2022 sarà in rotazione radiofonica “Voglio Ancora Dormire” (Italiana Musica Artigiana), il nuovo singolo di Emancipo, già disponibile in digitale dal 12 marzo 2021.

“Voglio Ancora Dormire” parla di sogni, di desideri e delle paure che si hanno nell’affrontarli. Sogni e desideri che per ognuno di noi sono indispensabili per andare avanti e dare un senso alla nostra vita. Dicendo “Voglio Ancora Dormire” Emancipo vuole gridare al mondo “lasciatemi, anzi lasciateci ancora sognare!”.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Penso che non dovremmo farci rallentare mai dal pensiero critico di quelle persone che non condividono i nostri desideri e le nostre passioni. Se abbiamo un sogno e crederci ci fa stare bene, dovremmo gridarlo: il mio grido liberatorio è rivolto a chi è contrario alla libertà di espressione e di realizzazione, per imporre con forza la mia personalità e la mia creatività. ”

Il videoclip di “Voglio Ancora Dormire” racconta la canzone in una rappresentazione onirica ricca di personaggi, partendo della fantasia di Emancipo, con i quali vive una vera e propria avventura, in un alternarsi di sogni in cui è sempre presente Platone che accompagna Emancipo nei meandri del suo subconscio. Un emozionante, energico tuffo nella mente e nei desideri di tutti per vivere quei sogni che vorremmo vedere realizzati una volta svegli.

Biografia

Emanuele Cipolletti, in arte Emancipo, è un cantautore di Rocca di Papa (RM) che suona nella “scena romana” già da molti anni. Nasce il 6 aprile 1995 e sin da piccolo dimostra un’attitudine musicale che con gli anni perfeziona, pur non avendo una formazione tecnica professionale; la sua compagna di viaggio è la chitarra, che lo ha sempre affiancato. Emancipo scrive canzoni dall’età di 14 anni; nei suoi brani racconta storie di tutti i giorni, sogni, emozioni e sensazioni, ispirandosi alla società attuale, per cogliere tematiche non molto frequenti, che a volte rimangono nell’ombra. La sua voce, l’apparente semplicità dei suoi racconti e la profondità intrinseca dei suoi brani riportano alla figura del “cantautore di una volta”; nonostante ciò, è un’artista originale e moderno. Esce il 30 settembre il primo album di Emancipo, con l’etichetta discografica “Italiana Musica Artigiana”, “Finto Panorama”, che contiene 5 singoli dell’artista, pubblicazione che coincide con la partecipazione dell’artista al MEI 2021. “Voglio Ancora Dormire” di Emancipo è disponibile sulle piattaforme digitali il 12 marzo 2021 ed esce in radio il 18 Marzo 2022.