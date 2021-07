Associazione InformaGiovani è alla ricerca di n. 2volontari residenti in Italia da coinvolgere nel progetto Erasmus+ “EVA – Empowerment through Volunteering Activities”, in attività di volontariato di un mese in Lettonia da agosto a settembre 2021.

I partecipanti affiancheranno lo staff e volontari locali nelle seguenti attività: creare un orto cittadino a Liepaja; facilitare attività ricreative per bambini e giovani presso l’orto; organizzare una presentazione culturale sul proprio paese di origine. I volontari avranno la possibilità di proporre idee e pianificare le attività in occasione della Settimana della Creatività. Inoltre si occuperanno di strutturare insieme all’organizzazione un piccolo festival della moda, coadiuvare l’organizzazione ospitante nella gestione dello shop e nella creazione di un box di sabbia per il giardino dei bambini.

Profilo del volontario

L’opportunità di volontariato si rivolge a giovani in condizioni di svantaggio socio-economico (disoccupati, NEET, migranti di prima e seconda generazione) o geografico (residenti in aree remote):

età tra 18-30 anni;

motivazione ad intraprendere un’esperienza di volontariato all’estero;

predisposizione al lavoro di gruppo, apertura mentale e flessibilità;

creatività e interesse verso gli argomenti specifici di ciascuna attività.

CONDIZIONI DEL PROGETTO

Costi di viaggio: rimborso delle spese di viaggio (andata/ritorno) sino a Euro 360,00.

Alloggio: i volontari alloggeranno in un appartamento condiviso, messo a disposizione dall’associazione Radi Vidi Pats, fornito di cucina, bagno, elettrodomestici. Il volontario verrà ospitato in stanza condivisa.

Vitto: il cibo verrà fornito sotto forma di contanti (il volontario farà la propria spesa e cucinerà).

​Pocket money: i volontari riceveranno un ammontare in contanti pari a Euro 4,50 al giorno (per il periodo di attività)

Assicurazione: i volontari saranno iscritti al sistema assicurativo CIGNA del programma Erasmus+

CANDIDATURA

Inviare i seguenti documenti (in italiano o inglese) a m.greco@informa-giovani.net

Curriculum Vitae

Lettera di motivazione (specifica per il progetto)

Inserire come oggetto dell’e-mail: “EVS Lettonia”

Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità specifiche di candidatura consulta l’INFOPACK o visita il sito del Portale Europeo dei Giovani https://europa.eu/youth/solidarity/placement/27025_en​

SCADENZA: 12/07/2021

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani