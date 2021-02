Marco Rotelli e Carmen Pierri, vincitrice dell’ultima edizione di The Voice of Italy, per la prima volta insieme nel nuovo singolo “Vorrei volare” (MR Records), in radio e in tutti gli store digitali dal 19 Febbraio, canzone prodotta da Enrico Kikko Palmosi e distribuita da Artist First.

Una ballad, scritta con Simone Sassone, intensa e che unisce perfettamente gli stili dei due artisti.” Credo sia un brano che scalderà i cuori di chi lo ascolta. Sono davvero contento di questa collaborazione, Carmen mi ha colpito molto durante The Voice, tra le altre cose era nella squadra capitanata dall’amico Gigi D’Alessio” racconta Marco. Per Rotelli si tratta del terzo featuring, visto che nel 2015 ha duettato con la vincitrice di “Amici” Deborah Iurato nel brano “Fermeremo il tempo” e nel 2018 col cantante spagnolo David Neria in “El amor que no se vive”.

Biografia Marco Rotelli

Marco Rotellini (in arte Marco Rotelli), classe 1992, si avvicina giovanissimo alla musica e nel 2011 si diploma in tromba al Conservatorio G. Verdi di Milano. Presto si accorge che suonare non gli basta e, sperimentando qualche melodia al pianoforte, si avvicina al cantautorato. Capisce che quella è la sua vera dimensione artistica e scrive il suo primo brano in pochi giorni. Ne 2014 grazie a Marco Sfratato, primo talent scout dei Modà, firma con l’etichetta New Music International. I brani arrivano poi all’attenzione di Mario Volanti (Radio Italia) che appoggia subito il progetto. Il primo singolo “Il mio domani” esce il 4 dicembre 2014 ed entra in classifica Earone tra i 20 brani più trasmessi dalle radio italiane. Successivamente pubblica i brani “Parlami cercami” con le chitarre di Stef Burns, “Vivi” presentata a Battiti Live, “Fermeremo il tempo” in duetto con la vincitrice di Amici Deborah Iurato e “Mille volte me”, che anticipano il disco “Il mio domani”, uscito il 17 gennaio 2016 e presentato con un concerto evento all’auditorium di Radio Italia. Nel 2017 Marco costituisce la propria etichetta discografica, MR Records, pubblicando come primo brano “La musica è finita”. Successivamente, grazie a un viaggio in Spagna, Marco conosce il cantante David Neria. Con lui inizia una nuova e importante collaborazione che li porta a pubblicare un singolo per il mercato spagnolo. Il 19 ottobre 2018 esce in radio a sorpresa il nuovo singolo di Rotelli “Dinosauro” scritto dal celebre paroliere Mogol. Dopo pochi giorni, il brano entra nella top50 di Earone, fra i brani più trasmessi dalle radio italiane. Successivamente Rotelli pubblica i brani “Fossi Dio” e “Niente” quest’ultimo scritto da Luca Dirisio.

Biografia Carmen Pierri

Carmen Pierri è nata a Salerno il 25 Febbraio 2003. Inizia a cantare all’età di 5 anni per gioco, e a 6 anni partecipa già a piccoli concorsi musicali, dove si fa sempre notare per le sue capacità vocali. A 12 anni inizia a studiare canto e pianoforte appassionandosi alla musica soul e pop. Le sue fonti di ispirazione sono infatti Stevie Wonder, Alicia Keys, ma il suo mito indiscusso è Amy Winehouse. Carmen ha partecipato e vinto l’ultima edizione di The Voice of Italy nel team di Gigi D’Alessio, che l’ha sempre sostenuta sin dall’inizio del programma. Con D’Alessio duetta oltre che a The Voice anche alla finale del Festival di Castrocaro in “Un Nuovo Bacio” hit celebre del cantautore napoletano. Il suo primo singolo “Verso il mare” entra in pochi giorni nei brani più trasmessi dalle radio e partecipa nell’estate del 2019 ai Seat Music Awards all’arena di Verona e successivamente alla cerimonia di apertura delle Università di Napoli nello Stadio Diego Armando Maradona. Nel luglio del 2020 ha pubblicato il suo primo album che si chiama “25”, giorno di nascita e numero ricorrente nella sua vita. Carmen ha anche un altro grande sogno: le piacerebbe diventare medico, per poter aiutare le persone con gravi problemi di salute, non solo dal punto di vista clinico ma anche psicologico, con la più grande terapia che è quella della musica.

