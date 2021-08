Vaccinarsi tra i banchi di uno dei mercati storici più conosciuti e iconici di Palermo: la Vucciria. Hanno risposto in tanti alla chiamata della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid, guidata dal commissario Renato Costa. Più di 200 persone hanno voluto immunizzarsi lunedì 9 agosto in piazza Caracciolo, cuore pulsante della Vucciria, nei locali messi a disposizione dalla “Taverna azzurra”. Tra loro, molti over 60 e, in generale, molte persone che si sono lasciate convincere dalla prospettiva di immunizzarsi sotto casa in pochi minuti.

“È stata una festa, più che una vaccinazione di prossimità – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Abbiamo visto la gioia delle persone che sono venute a vaccinarsi. Per molti è stata un’opportunità da cogliere al volo: alla Fiera del Mediterraneo si immunizzano migliaia di persone al giorno, ma non tutti possono raggiungere l’hub. Ecco perché andiamo noi da loro e continueremo a farlo in particolare con #VaccinInQuartiere, che è una formula che sta piacendo molto ai palermitani e si sta dimostrando un ottimo stimolo a questo gesto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri che è la vaccinazione. A breve, vorremmo organizzare altre due tappe a Ballarò e al Capo”.

Stamattina, intanto, nuova seduta di vaccini di prossimità, stavolta al quartiere Brancaccio. Circa 200 persone sono state immunizzate alla scuola Cavallari di Corso dei Mille. Un’iniziativa frutto della collaborazione tra la direzione didattica della scuola, la struttura commissariale per l’emergenza Covid di Palermo e l’associazione Amunì.

