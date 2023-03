Wartsila: Rosato e Benzoni (IV), impegno unanime per salvaguardare sito di Trieste

Roma – “Il voto unanime a sostegno della continuità produttiva nel sito Wartsila di Trieste è la migliore risposta che la politica potesse dare ai lavoratori e al territorio”.

Così Ettore Rosato e Fabrizio Benzoni che con i colleghi D’Alessio e De Monte avevano presentato una delle risoluzioni oggi approvate in un testo unificato dalle commissioni Attività produttive e Lavoro della Camera dei deputati.

“Siamo soddisfatti che nel testo finale siano state accolte le nostre richieste al governo per tutelare i livelli occupazionali nello stabilimento; sia attraverso la cessione del ramo produttivo ad un nuovo soggetto interessato, sia con la predisposizione di un piano industriale soddisfacente per i settori di progettazione e sviluppo non oggetto di trattativa”.

“Lo stabilimento di Trieste rappresenta un tassello fondamentale della filiera della cantieristica navale e non solo del nostro Paese – proseguono Rosato e Benzoni. Dobbiamo evitare che il know how accumulato in questi anni e il patrimonio professionale vadano dispersi con pesanti ricadute all’intero comparto industriale del Friuli Venezia Giulia”.

“Vigileremo – concludono – affinché le interlocuzioni in corso abbiano esito positivo, sarà necessario poi una riflessione politica su come contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni da parte delle società multinazionali che operano nel nostro territorio, e che spesso hanno avuto accesso in passato a finanziamenti pubblici”.

Com. Stam.