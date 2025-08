“We feel it!”: i giovani cantautori del trapanese si esibiscono il 2 agosto sul palco della Casina delle Palme

I riflettori si accendono sui talenti emergenti del territorio, su musica originale e testi inediti. C’è un cantautorato vivace ed originale anche in una provincia lontana dai grandi riflettori come quella di Trapani.

Lo testimoniano i numerosi candidati all’evento “We feel it!”, organizzato dalla start up di due giovanissimi, la Feelers di Giacomo Brancaleone e Gianluca Coppola, con il patrocinio del Comune di Trapani e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, e in co- produzione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese. Nove, in ultima battuta, i giovani cantautori e gruppi scelti che si esibiranno sul palco della Casine delle Palme di Trapani- concessa dallo stesso Comune – sabato 2 agosto a partire dalle ore 18: Orizzonte Degli Eventi, Moska, Foreway, Warco, Enri, Dario Manzo, La Commare, Martina Grillo, Senzafede.

Tutti under 40 con la passione per i generi più disparati della musica- dall’urban rap all’indie pop al cantautorato liquido per citarne solo alcuni- ma tutti accomunati da un grande estro creativo e dalla volontà di raccontare la loro musica inedita “anche nella nostra terra, nella nostra città”.

“Spesso abbiamo suonato i nostri inediti fuori dal territorio, alla finale Europea del Tour Music fest di Mogol a San Marino piuttosto che negli studi Mediaset per iBand- raccontano tra gli altri i Foreway, che fanno musica pop- mentre nella nostra provincia proponiamo spesso un repertorio di cover. Poter esprimere il nostro estro sul palco della Casina delle Palme è per noi una grande soddisfazione”.

“Questo evento- aggiunge Warco- rappresenta un’importante opportunità per tutti gli artisti che in un contesto culturalmente un po’ isolato come il nostro non faticano a trovare il giusto spazio per far ascoltare dei brani originali dal vivo, dall’altro lato testimonia la presenza di un movimento musicale vivo nella nostra provincia”.

“Speriamo sia solo l’inizio per dare il via ad un nuovo modo di vivere la musica anche in provincia di Trapani- aggiunge Martina Grillo- scaturendo interesse non solo dai più esperti, ma anche dai cittadini più curiosi”.

Un obiettivo, questo ultimo, che vogliono centrare anche i due ideatori dell’evento, Giacomo Brancaleone e Gianluca Coppola, fondatori anche della start up Feelers. Un’applicazione, al momento in fase di sviluppo, che da ottobre in poi permetterà agli utenti di accedere facilmente all’ascolto della musica indipendente- in particolar modo dei cantautori e delle band geolocalizzati ad eventi vicini al proprio territorio- di supportarli e partecipare ai loro eventi musicali, ma anche di condividere con gli altri le proprie canzoni preferite, contribuendo così alla crescita di un nuovo ed innovativo ecosistema musicale. L’evento “We feel it!” è strettamente correlato a questo progetto.

“Siamo felicissimi- dichiarano- di dare il via alla prima edizione di questa manifestazione, che vuole dare spazio e voce a chi la musica la scrive, la suona e la vive ogni giorno, anche se ancora lo fa lontano dai grandi palchi. Il nostro obiettivo è fare rete, creare una comunità vivace che fa musica, che ha voglia di condividerla e che coinvolge sempre più l’interesse e la curiosità dei non addetti ai lavori”.

Spazio ai giovani anche per quanto concerne la conduzione dell’evento, con Maria Giovanna Grignano e Giacomo Mazzara- in arte Megghy e James- a presentare i vari artisti che si succederanno sul palco, mentre il pre serata è affidato al coinvolgente dj set di Alberto Dolo. Presente anche l’influencer Jas, esperta di musica, al suo primo evento in Sicilia.

Variegate ed originali le proposte musicali che si succederanno sul palco e che spaziano tra i generi più disparati: dal pop al pop trap, passando per il rap pop e l’indie pop, fino ad arrivare a sonorità acoustic-lofi, al nu metal e a forme di cantautorato “liquido” e contemporaneo.

Interessantissimi anche i temi affrontati dagli artisti nei loro pezzi, taluni dai testi volutamente leggeri altri dalla scrittura profondamente impegnata. È così che all’evento “We feel it!” si potranno ascoltare brani che trattano della frenesia della società odierna e della mancanza del tempo, di precarietà dei sentimenti, disagio sociale e solitudine emotiva, di cambiamenti climatici, e persino della lotta contro una malattia invalidante come la sclerosi multipla.

L’appuntamento è alle ore 18 alla Casina delle Palme di Trapani. Evento con donazione libera.