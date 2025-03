” We like Mozart ” Il concerto delle formazioni orchestrali giovanili La Fondazione Teatro Massimo apre al pubblico a ingresso gratuito

Palermo. Saranno aperti al pubblico a ingresso gratuito i prossimi appuntamenti con le formazioni orchestrali giovanili della Fondazione Teatro Massimo.

L’iniziativa mira a promuovere la diffusione della musica classica e a renderla accessibile a un pubblico sempre più ampio, soprattutto ai giovani, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare.

Il prossimo appuntamento in programma è con We like Mozart, il concerto della Massimo Kids Orchestra,il 15 marzo alle 20:30 e il 16 marzo alle 11:00 in Sala ONU. A dirigere l’ensemble sarà il coordinatore e direttore delle formazioni giovanili, il Maestro Michele De Luca, con un programma interamente dedicato al genio di Mozart: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 21 in Do maggiore K 467 e la Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550. Solista al pianoforte il giovane Enrico Gargano. Le formazioni orchestrali giovanili del Teatro Massimo sono composte da giovani talenti musicali che si dedicano con passione allo studio e all’esecuzione della musica classica, l’incontro con il pubblico diventa l’occasione per condividere la loro passione e di crescere artisticamente.

L’ingresso ai concerti in Sala ONU è libero fino ad esaurimento posti. Chi avesse già acquistato i biglietti in prevendita potrà chiederne il rimborso in biglietteria.

il M° Michele De Luca sul podio della Massimo Kids Orchestra ph. © Franco Lannino

