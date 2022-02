WE WANT YOU!!! The Bordello Rock ‘n’ Roll Band cerca comparse a distanza per videoclip

«Puoi girarlo nella tua stanzetta, per strada o dove preferisci! Diamo vita a questa sala da ballo a distanza!»

Dopo un lungo periodo di stop dall’uscita dell’ultimo doppio singolo, “La dura vita delle rockstar”/“Come Fred”, torna la The Bordello Rock ‘n’ Roll Band con un nuovo brano, sempre in bilico fra il rock ‘n’ roll e il punk: “Ufu!”. «“Ufu!” è sfrontata e ironica: abbiamo utilizzato un’espressione offensiva, che si usa nelle nostre zone per deridere qualcuno, e ne abbiamo creato una canzone che coinvolge anche il pubblico, grazie ai cori in risposta». Per questo nuovo video, la band cerca comparse a distanza per il videoclip del brano: chi vuole partecipare dovrà riprendersi da solo, con il proprio cellulare o fotocamera, mentre ascolta la canzone, che verrà fornita in anteprima dalla band stessa scrivendo all’indirizzo qaltufficiostampa@gmail.com.

«L’idea è quella di coinvolgere, a distanza, quante più persone possibile, che ballino sulla nostra canzone, ma ognuno nella propria cameretta, per strada, nel proprio locale preferito, in cucina mentre prepara il pranzo o persino nel proprio cesso! Ci piacerebbe dare vita a una sorta di sala da ballo a distanza! E ci piacerebbe tu fossi dei nostri!». “Ufu!” segue l’uscita del primo videoclip della band, “La dura vita delle rockstar”, lanciato in anteprima esclusiva su Punkadeka e rimbalzato da una miriade di riviste di settore, da Rockit.it a Radiocoop, Indie-Roccia, Indieoteque, Loudd e tantissimi altri, diventando anche video della settimana su CSImagazine.it. Mandati in onda da varie radio (ricordiamo l’intervista a “Le zebre a sonagli” di Radio Sant’Angelo, “FishEye” su Radio Stonata e “Daily hits” su Radio 6023), i brani della Bordello vengono inclusi all’interno della classifica Indie Music Like del MEI e permettono alla band di esibirsi dal vivo alla “Notte Rossa Barbera” a Torino, facendo ballare il pubblico tanto che le foto della performance verranno, da lì in poi, usate in ogni comunicazione ufficiale dallo staff del contest “Sotto il cielo di Fred”.

