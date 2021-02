“MobilitAZIONE – Il futuro del trasporto pubblico a Palermo” è il titolo del primo webinar di Palermo in AZIONE.

Sarà incentrato su uno dei disservizi che da sempre affligge e mette a dura prova la cittadinanza palermitana e non solo: il trasporto pubblico. Così come ritiene Palermo in AZIONE, in alternativa alla caotica mobilità privata, urge migliorarlo e trasformarlo in un servizio più efficiente!

A tal proposito, martedì 23 febbraio, dalle ore 20.30, durante il webinar (piattaforma Zoom) di “Palermo in AZIONE”, esperti qualificati e competenti nel settore dei trasporti e dell’urbanistica faranno considerazioni e proposte sulla mobilità cittadina: trasporto pubblico a Palermo, sistema tranviario, passante ferroviario, anello ferroviario, metropolitana leggera automatica (MAL) e problematiche ad esse connesse.0Interverranno: l’avv. Giangiacomo Palazzolo, co-coordinatore regionale siciliano di AZIONE; il prof. Mario Enea (referente del gruppo territoriale di AZIONE “Palermo Libertà” e Ordinario di Ingegneria presso l’Università degli Studi di Palermo in quiescenza) che introdurrà i lavori; l’ing. Roberto De Maria (ingegnere civile trasportista e socio del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiano) che affronterà il tema “I tram e l’intermodalità nel trasporto pubblico cittadino”; il prof. Marco Migliore (Ordinario di Ingegneria presso l’Università degli Studi di Palermo) che argomenterà su “La metropolitana leggera e la sua integrazione con il trasporto pubblico cittadino”; l’ing. Filippo Palazzo (Presidente del Collegio Ferroviario Italiano – sezione di Palermo, già referente progetto di RFI per i lavori per il Passante e per l’Anello ferroviario di Palermo) che approfondirà “Il passante ferroviario: capacità previste e potenzialità”; il prof. Marcello Panzarella (Ordinario di Architettura presso l’Università degli Studi di Palermo in quiescenza) che farà un’analisi su “Il trasporto pubblico in rapporto al progetto complessivo della città”.

Ci sarà anche il contributo dell’arch. Giulia Argiroffi (Consiglio comunale di Palermo – Gruppo consiliare OSO).

Per seguire l’incontro online (piattaforma Zoom), cliccare sul link indicato nella pagina Facebook “Palermo in AZIONE”. Per accedervi non serve una pre-iscrizione.

