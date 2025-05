Webinar su avvisi per quasi 100 milioni di euro destinati all’efficientamento energetico organizzato il 6 maggio da Anci Sicilia e Assessorato energia della Regione Siciliana

Fortemente voluto dal presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta e dall’Assessore Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità Francesco Colianni, si svolgerà in videoconferenza martedì 6 maggio dalle ore 11:00 alle ore 13:00 un webinar di confronto relativo all’analisi degli avvisi che saranno emanati per l’erogazione di un contributo in conto capitale finalizzato all’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, nell’ambito dell’Azione 2.1.3. del P.R. FESR Sicilia 2021/2027, che prevede una dotazione finanziaria di quasi 30 milioni di euro, e per gli interventi finalizzati all’eco-efficientamento e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici del Comuni Siciliani nell’ambito dell’Avviso Linea di intervento 04.01. del F.S.C. Sicilia 2021/2027 per la quale è prevista una dotazione finanziaria di 67,5 milioni di euro. I contenuti degli emanandi Avvisi saranno illustrati dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’energia Ing. Calogero Burgio, anche al fine di consentire ai rappresentanti degli Enti Locali di formulare eventuali domande.

Il webinar sarà, inoltre, occasione per un più ampio confronto sulle altre misure in essere e sulla politica regionale in materia di energia.

All’incontro, rivolto agli amministratori e al personale degli Enti Locali, parteciperà, oltre all’Assessore Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità Francesco Colianni e al Presidente dell’ANCI Sicilia Paolo Amenta anche il Presidente Asael, Matteo Cocchiara. L’incontro sarà coordinato dal segretario regionale di Anci Sicilia Mario Emanuele Alvano.

