Week end di Ferragosto 14 – 17 agosto 2025 i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio

Di seguito alle determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in occasione del lungo fine settimana di Ferragosto, le FF.PP. hanno intensificato le attività di controllo del territorio del territorio e prevenzione e contrasto dei reati, tanto quelli di natura predatoria, che di solito fanno registrare un incremento proprio durante la stagione estiva, quanto di tutte quelle attività illecite connesse alla massiccia presenza di turisti e avventori presso gli esercizi pubblici e lungo le strade della provincia.

Il personale della locale Questura ha prodotto n. 20 servizi dedicati, svolti nel capoluogo e nella provincia, n. 52 pattuglie impiegate, quasi 1000 soggetti sottoposti a controllo, n. 520 controlli su veicoli e decine di verbali elevati.

I servizi svolti dal personale del Comando Provinciale dei Carabinieri sono stati n. 222 con n. 654 controlli, n. 52 sanzioni elevate e sequestri delle seguenti sostanze stupefacenti: gr. 78,50 di cocaina, gr. 72 di marjuana, gr. 54 di chetamina, gr. 36 di anfetamine, gr. 5,02 di hashish, gr. 2,16 di crack e gr. 0,43 di ecstasy con n. 10 soggetti segnalati a questa Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

I servizi del personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza = Tenenza di Favignana, in data 14 agosto, hanno portato al sequestro amministrativo di sostanze stupefacenti e alla contestuale segnalazione a questa Prefettura di n. 2 soggetti assuntori. In data 15 agosto, congiuntamente alla Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Favignana, sono stati identificati e segnalasti n. 9 soggetti all’A.G. di Trapani, quali presunti responsabili di ipotesi di reato di rissa e lesioni personali.

In particolare, si segnala un intervento congiunto tra le tre Forze, nella serata del 14 agosto, sul litorale di Marsala, dove sono stati identificati e denunciati due soggetti resisi responsabili di un’aggressione nei confronti di un cittadino marocchino.