Weekend: A Bologna arriva Cromatica, il Festival dei cori LGBT* italiani con Chiara Becchimanzi, Alessandro Fullin e Eva Robin’s

Dal 31 maggio al 2 giugno la VII edizione di Cromatica – Festival dei cori LGBT* italiani a Bologna con Chiara Becchimanzi, Alessandro Fullin e la partecipazione straordinaria di Eva Robin’s

Si aprirà con un pink carpet al Parco del Cavaticcio e si concluderà il 2 giugno con Cromatica In The City, il momento in cui i cori che partecipano al Festival scendono in strada e incontrano le persone. Nel mezzo, il primo giugno il Gran Galà all’Auditorium Manzoni con le esibizioni dei 13 cori partecipanti, per un totale di oltre 450 coristз, e gli interventi di ospiti prestigiosi dal mondo dello spettacolo.

Nell’anno del Giubileo, anche la comunità dei cori arcobaleno fa il proprio pellegrinaggio per sostenere pubblicamente le rivendicazioni e la cultura della comunità LGBT+ attraverso il canto corale, da sempre mezzo e simbolo dei movimenti di liberazione. “Il claim GiubiliAMƏ è un’esortazione a festeggiare con noi il decennale del Festival dei cori LGBTQIA+ italiani”, spiega Matteo Montanari, vicepresidente di Cromatica, Associazione Nazionale Cori Arcobaleno. “In dieci anni i cori sono triplicati, segno che c’è crescente necessità di dare voce alle istanze della comunità queer le cui identità sono pericolosamente sotto attacco, soprattutto in questo ultimo periodo”.

L’apertura del Festival è affidata il 31 maggio a un pink carpet al Parco del Cavaticcio (dalle 19:00), vicino alla sede del Cassero LGBTQIA+ Center: una sfilata di presentazione dei 13 cori che partecipano al Cromatica Festival che sarà seguita da una “battle” musicale senza esclusione di note. Ospite speciale della serata è Alessandro Fullin, attore, comico e scrittore che ha mosso i primi passi proprio al Cassero di Bologna. A presentare la serata saranno Matteo Miglio, da anni una delle “soubrette” più attive del panorama Lgbtqi+ bolognese, e Natalia Blush, elegante e carismatica esponente della scena drag emiliana contemporanea. Nella giornata conclusiva del Cromatica Festival, i 13 cori arcobaleno italiani si esibiranno in alcuni degli angoli più caratteristici dell’area pedonale del centro di Bologna, incontrando in modo più diretto e coinvolgente il pubblico.

L’Auditorium Manzoni è il teatro del Gran Galà (domenica 1 giugno, ore 20:30) che vedrà le esibizioni di tutti i cori partecipanti. Il momento culminante, vera e propria dimostrazione di che cosa significhi nel profondo cantare per i diritti di tuttз, quando lз coristз si uniranno nel finale per formare un unico grande coro, il Cromatica Chorus, ed esibirsi insieme in un abbraccio a tutto il pubblico presente. La conduzione della serata è affidata alla stand up comédienne Chiara Becchimanzi, vista sui palchi di tutt’Italia con il suo spettacolo “Terapia di gruppo” e in televisione come opinionista a “Dimartedì” di Giovanni Floris, e Diana Bludura, drag queen poliedrica capace di playback magistrali e makeup superlativi. Ospite d’eccezione del Gran Galà Eva Robin’s, attrice senza bisogno di presentazioni, ma più di tutto icona pop senza spazio, etichette e tempo.

La mattinata del 2 giugno è il momento di Cromatica and the City. I 13 cori partecipanti canteranno all’aperto nelle aree pedonali del centro storico di Bologna. È un’altra occasione per la cittadinanza di entrare in contatto con la musica e il canto corale del movimento LGBT*. I cori si esibiranno come delle formazioni di “buskers”, di musicisti di strada, in un contesto informale che facilita il dialogo anche oltre la musica.

Cromatica Festival è organizzato da Cromatica Associazione Nazionale Cori Arcobaleno e da Komos, il coro LGBT di Bologna. “Un festival come questo nella nostra città è un evento bellissimo e importate”, racconta Giovanni Rosa, presidente di Komos. “È il momento di fare rete tra i cori delle diverse città, ma anche l’occasione perfetta di far conoscere a chi vive a Bologna la ricchezza e i messaggi del movimento corale LGBT italiano”.

Programma di Cromatica 2025 – GiubiliAMƏ

Sabato 31 maggio, ore 19:00 PINK NIGHT – Opening di Cromatica Festival 2025 @ Parco del Cavaticcio, Bologna

@ Parco del Cavaticcio, Bologna Domenica 1 giugno, ore 20:30 Gran Galà di Cromatica Festival @ Auditorium Manzoni, Bologna

@ Auditorium Manzoni, Bologna Lunedì 2 giugno, dalle 11:00 Cromatica In The City in vari punti del centro pedonalizzato della città

Per la PINK NIGHT l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. Biglietti per il Gran Galà in vendita su www.vivaticket.it.Tutte le info sul sito ufficiale del Festival: https://www.cromaticalgbt.it/festival/cromatica-festival-2025/