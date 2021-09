Claudio Arzà conquista la nona posizione assoluta al Rally di San Martino, su Skoda Fabia R5 Evo, alla prima esperienza sulle strade dell’appuntamento trentino del Campionato Italiano WRC. Al Rally di Casciana Terme è un trionfo per la scuderia spezzina, prima classificata nel confronto a squadre.

La Spezia: É un fine settimana da “pollici alzati”, quello appena archiviato da BB Competition. La scuderia spezzina, impegnata sull’asfalto del Rally di San Martino – appuntamento valido per il Campionato Italiano WRC – si è congedata in nona posizione assoluta grazie ad una performance crescente quanto concreta da parte di Claudio Arzà, alla prima esperienza sulla Skoda Fabia R5 Evo “gommata” Michelin messa a disposizione da DP Autosport. Un doppio debutto, quindi, per il presidente del sodalizio ligure, affiancato da David Castiglioni su prove speciali mai affrontate prima d’ora. Per Claudio Arzà, oltre alla nona posizione assoluta, una quarta piazza nella Logistica Uno Rally Cup by Michelin: risultati che hanno assecondato le aspettative nutrite alla vigilia.

“Ampiamente soddisfatto del risultato, su strade belle ma particolarmente impegnative ed al cospetto di avversari forti e che già conoscevano la gara – il commento di Claudio Arzà – noi venivamo da tre mesi di inattività, proiettando le nostre ambizioni su strade mai viste e con un team nuovo. La Skoda Fabia R5 Evo 2 messa a disposizione da DP Autosport è una gran macchina, abbiamo faticato nella prima speciale a causa di un setup non proprio ottimale per le condizioni del fondo. Sistemato quello, la nostra gara è andata in crescendo. Ringrazio il team DP Autosport, Michelin, i partner e tutti coloro che ci hanno seguito in campo gara. Tengo anche a ringraziare i portacolori che, al Rally di Casciana Terme, hanno regalato a BB Competition la vittoria tra le scuderie partecipanti”.

Da San Martino di Castrozza alla Toscana, a Casciana Terme. In provincia di Pisa, BB Competition si è ritagliata un ruolo di primo piano vincendo la Coppa Scuderie sulle strade del Rally Casciana Terme, appuntamento che ha visto la compagine ligure cogliere il secondo posto assoluto con Carlo Alberto Senigagliesi, su Skoda Fabia R5 Evo. Una gara, quella del portacolori, condivisa con il copilota Marco Lupi e caratterizzata da una condizione di asfalto bagnato, fondo affrontato per la prima volta al volante della “Fabia Evo”, in debito di setup sulle difficili speciali pisane. Prestazione superlativa, concretizzata con la vittoria di classe N3, per Pietro Bancalari e Simona Righetti, con la Renault Clio RS curata in campo gara da BB Competition al centro di un confronto che li ha visti regolare di quasi un minuto il primo inseguitore. Una performance valsa anche la seconda posizione di Gruppo N. Dalle speciali toscane arrivano conferma anche per Stefano Iani, vincitore di classe A7 sulla Honda Civic condivisa con Luca Raspini. Distacchi importanti, quelli espressi dal leader della classifica verso i competitor, regolati con ampio margine grazie ad una prestazione priva di sbavature.

Nella foto (Amicorally): la Skoda Fabia R5 di Claudio Arzà a San Martino di Castrozza.

