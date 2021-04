La prestigiosa e storica pista di Maggiora ha ospitato il primo round del Campionato Italiano Motocross Prestige 2021 con la presenza di alcuni giovani piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno fatto esperienza nella serie tricolore, ottenendo in diverse circostanze risultati di rilievo.

Nella top class MX1 un roccioso Alberto Forato ha concluso quinto di giornata, annoverando un prestigioso terzo posto in Gara 1 alle spalle soltanto del Campione del Mondo MXGP in carica Tim Gajser e di Jeremy Van Horebeek.

Passando alla MX2, Nicholas Lapucci ha proseguito il suo ottimo momento di forma dopo il successo conseguito agli Internazionali d’Italia. Sfortunato nella prima manche, nella seconda si è assicurato la vittoria che gli è valsa il terzo posto di giornata nella Élite. Nel novero dei Pata Talenti Azzurri FMI presenti, con un nono ed un ottavo posto Andrea Adamo ha ottenuto la nona posizione di giornata seguito da Andrea Roncoli (18°) e Valerio Lata (20°), quest’ultimi insieme a Nicola Salvini (7° della Fast) ed Andrea Rossi (8° Fast) in azione per maturare una proverbiale esperienza formativa per il futuro.

Da segnalare nella MX2 Gruppo B l’affermazione di Pietro Razzini, vincitore di entrambe le manche, con Daniel Gimm classificatosi quarto della graduatoria Fast.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Per i Talenti Azzurri è stato un weekend importante pensando al prosieguo della stagione. Diversi piloti erano presenti con obiettivi di campionato, mentre i più giovani della 125 hanno fatto esperienza su un impianto dove si disputeranno gare internazionali nel corso del 2021. Per i più “grandi” è stato un buon fine settimana con alcuni risultati di rilievo, in particolare Lapucci che si è assicurato la vittoria nella seconda manche MX2 e Forato competitivo nella MX1. Per i più giovani si è trattato di un weekend di esperienza in un campionato davvero tosto, sicuramente utile per la loro crescita.“

I Pata Talenti Azzurri FMI torneranno in azione per la seconda prova del Campionato Italiano Motocross Prestige in agenda il 24-25 aprile prossimi a Mantova.

