Il fine settimana del 28-29 agosto ha riportato in azione i giovani piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI, grandi protagonisti ed in grado di ottenere risultati di prestigio su tre distinti fronti. Tra il Campionato Italiano Prestige, MX Junior 125cc e Femminile, gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono messi in mostra, archiviando il weekend con un rimarchevole bottino di podi e vittorie.

Partendo dal Campionato Italiano Motocross Prestige, Nicholas Lapucci (Fantic Factory Team Maddii) si è laureato Campione Italiano Élite MX2 al culmine di una stagione 2021 vissuta da indiscusso protagonista. Vincitore nei mesi scorsi degli Internazionali d’Italia e tuttora capo-classifica dell’Europeo EMX250, Lapucci ha vinto entrambe le gare di Fermo nonostante un infortunio ad un piede rimediato non più tardi di martedì scorso.

Nella medesima classe, Andrea Adamo (SM Action GASGAS Racing Team YUASA Battery) ha ben figurato con il terzo posto di Gara 1. In netto e progressivo miglioramento anche Andrea Roncoli (GASGAS Racestore), ottavo di giornata con un ottavo ed un decimo posto nelle due gare, mentre Pietro Razzini (Diana MX Team) ha proseguito il suo percorso di crescita con l’undicesima posizione di giornata della graduatoria Élite. Presente nella MX1 invece Morgan Lesiardo (Team Honda 114 Motorsports), classificatosi sesto con un settimo ed un quarto posto all’attivo nelle due gare.

I successi dei Pata Talenti Azzurri FMI sono proseguiti nel Campionato Italiano Motocross Junior 125cc con il podio monopolizzato dai piloti coinvolti nel progetto. Valerio Lata (MRT Racing KTM) ha consolidato la sua leadership con la vittoria di giornata frutto del successo in entrambe le gare, con la top-3 completata nell’ordine da Nicola Salvini (M.C. La Rocca ASD Husqvarna, 2° e 4°) e Andrea Viano (Team O’Ragno 114 Husqvarna Racing, 5° e 2°), quest’ultimo balzato al secondo posto in campionato. Con un settimo ed un sesto posto, Morgan Bennati (MRT Husqvarna) ha concluso sesto di giornata a precedere Alfio Pulvirenti (KTM Milani), nono con una top-5 raggiunta in Gara 2 dopo una sfortunata prima manche, mentre al rientro dopo un periodo di inattività Matteo Luigi Russi (Pardi Racing Team KTM) con un ventunesimo ed un quattordicesimo posto ha concluso sedicesimo. Questo appuntamento di Fermo è stato sfortunatamente funestato dalla brutta caduta nel corso delle prove di Andrea Rossi (Bardahl Motocross Junior Team), a cui va un messaggio di incoraggiamento ed un augurio di pronta guarigione da parte di tutto il gruppo di lavoro al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI.

Nel medesimo fine settimana, a Gazzane Di Preseglie è andato in scena un nuovo round del Campionato Italiano Motocrosss Femminile con le due atlete coinvolte nel progetto in evidenza. Elisa Galvagno (Ceres71 Yamaha) ha concluso seconda di giornata preceduta soltanto dalla pluri-Campionessa del Mondo Kiara Fontanesi, ottenendo un terzo ed un secondo posto nelle due manche. Convincenti performance espresse anche da Giorgia Blasigh (BB1 Bibione GASGAS), quinta e quarta centrando un più che positivo quarto posto di giornata, confermandosi sempre più al comando delle graduatorie 2T e Under 17.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Innanzitutto desideriamo rivolgere un grosso ‘in bocca al lupo’ ed un augurio di pronta guarigione ad Andrea Rossi, sfortunato protagonista di una brutta caduta a Fermo. Sul profilo dei risultati, il fine settimana ha riservato importanti soddisfazioni ai Talenti Azzurri impegnati. Nel Campionato Italiano Motocross Junior 125cc, Valerio Lata con pole e vittoria in entrambe le gare ha consolidato il proprio vantaggio in classifica, in una giornata che ha visto un podio tutto Talenti Azzurri con Nicola Salvini ed Andrea Viano rispettivamente secondo e terzo. Passando al Campionato Italiano Motocross Prestige, Nicholas Lapucci ha conquistato il titolo MX2, monopolizzando la scena nonostante una brutta botta nei giorni scorsi in allenamento. Un successo nel segno della continuità dopo l’affermazione degli Internazionali d’Italia, in un fine settimana che ha visto Andrea Adamo salire sul podio di Gara 1, Andrea Roncoli mostrare netti segnali di ripresa e Pietro Razzini continuare il suo percorso di crescita. Bene anche Elisa Galvagno e Giorgia Blasigh, in evidenza nel Campionato Italiano Femminile. Elisa con il secondo posto di giornata, Giorgia con due gare nella top-5 assoluta, assicurandosi la vittoria nelle graduatorie 2T e Under 17.“

Valerio Lata leader del Campionato Italiano MX Junior 125cc (Ph. Offroad Pro Racing)

I Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Campionato Italiano Motocross Junior 125cc torneranno in azione per la conclusiva prova prevista dal calendario ad Ottobiano il 12 settembre, mentre questo fine settimana in Turchia al Afyon Motor Sports Center saranno protagonisti i piloti al via del Mondiale Motocross.

