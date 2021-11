Weekend “ok” per BB Competition tra Rally Cittá di Modena e Slalom Chiavari Leivi

La scuderia spezzina seconda di classe A6 nella finale della Coppa Rally di Zona con Nicola Angilletta e la Peugeot 106 Kit. Acuti garantiti anche dallo slalom Chiavari-Leivi con Pietro Bancalari e Stefano Iani, entrambi vincitori di Gruppo.

La Spezia: Si è concluso in seconda posizione di classe A6, il percorso che ha portato BB Competition e Nicola Angilletta sulle strade della “finalissima” della Coppa Rally di Zona – la Aci Sport Rally Cup – disputata nel fine settimana sulle strade della provincia emiliana. La scuderia spezzina ha affiancato il pilota in un confronto che lo ha visto riabbracciare, dopo tre mesi, la Peugeot 106 Kit messa a disposizione dal team Smd Racing. Un impegno che ha visto il pilota lucchese affiancato da Michael Adam Berni, compartecipe di una prestazione condizionata dal non aver effettuato lo shakedown – il test pre gara- a differenza del parco competitor. Una mancanza che ha obbligato il driver a cercare nuovamente confidenza con la vettura nella prima prova speciale, stringendo i denti anche nel prosieguo a causa di una scelta di gomme non particolarmente congeniale alle condizioni di fondo. Un particolare ovviato nel secondo giro di prove speciali, teatro di una rimonta che – dalla terza posizione – ha visto l’alfiere di BB Competition concludere sul secondo gradino del podio.

Soddisfazioni anche dai chilometri dello slalom Chiavari-Leivi dove la squadra spezzina ha raccolto risultati di rilievo. Ad elevarsi sono stati Stefano Iani e Pietro Bancalari, rispettivamente vincitori del Gruppo N e del Gruppo A.

Per Stefano Iani, i chilometri sotto osservazione cronometrica sono valsi anche l’undicesima posiziona assoluta, posizione conquistata al volante della Honda Civic. Nel medesimo gruppo, in seconda posizione di classe 1600 si è espresso Giuseppe Iacomini, pilota che ha approfittato dell’appuntamento per effettuare test sulla Peugeot 206.

Ottime sensazioni, quelle espresse anche da Pietro Bancalari sulla Renault Clio RS, sedicesimo assoluto in una gara che ha visto i partecipanti confrontarsi – nella prima manche – su asfalto bagnato, condizione che ha visto Stefano Iani autore del settimo miglior tempo e Pietro Bancalari del dodicesimo. Sfortunato Luca Raspini, tradito dalla rottura di un semiasse alla sua Peugeot 205 Rallye nelle fasi di ricognizione e costretto, quindi, a mancare la partenza della prima manche e dover registrare un’analoga rottura alla fine della seconda. Per il driver ligure, lo slalom Chiavari-Leivi è andato comunque in archivio con una prima posizione di classe S4, in quinta piazza del gruppo Speciale, garantendo a BB Competition – insieme agli altri portacolori – la terza posizione del podio scuderie.

Nella foto ( Amicorally): Nicola Angilletta in gara.

Com. Stam.