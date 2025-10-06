What a Feeling! Arriva FLASHDANCE – Il Musical

Milano – Compagnia della Rancia e HEART presentano FLASHDANCE – Il Musical, la nuova produzione che illuminerà l’apertura della stagione 2025/2026 del Teatro Nazionale – Italiana Assicurazioni di Milano per una lunga tenitura dal 9 ottobre 2025.

Dopo il grande successo del musical La Febbre del Sabato Sera, per il quale nella stagione 2025/2026 è in programma un lungo tour, un altro titolo internazionale cult arriva in Italia (in questa stagione solo a Milano) per far sognare, ballare ed emozionare il pubblico di tutte le età.

Lo spettacolo, basato sull’omonimo film Paramount Picture, con il testo di Tom Hedley e Robert Cary, le musiche di Robbie Roth che firma anche le liriche insieme a Robert Cary, è presentato grazie a un accordo con NORDISKA ApS Copenhagen, e sarà diretto da Mauro Simone, con le coreografie di Giorgio Camandona e la direzione musicale di Andrea Calandrini; insieme a Lele Moreschi per le scenografie, Francesco Vignati per il disegno luci, Armando Vertullo per il disegno sonoro e Riccardo Sgaramella per i costumi, costituiranno un team creativo affiatato e già apprezzato da critica e pubblico, per raccontare una storia di sogni, coraggio e libertà che ha fatto battere il cuore a generazioni intere.

Il percorso di audizioni è iniziato con un lungo e approfondito processo di preselezione attraverso la visione di oltre 370 candidature sulla piattaforma heart-social.com, cui è seguita per 220 candidati la fase in presenza, che ha portato alla fase finale 56 performer per la scelta dei 20 interpreti che comporranno il cast.

Racconta il regista Mauro Simone: “Nei quattro giorni dedicati alle audizioni, insieme a Giorgio Camandona, Andrea Calandrini e alla vocal coach Elena Nieri abbiamo accolto più di 200 candidati, chi al primo provino, chi si è rimesso in gioco dopo tempo, tutti accomunati dal desiderio di dare il meglio di sé, ma soprattutto di sentirsi parte di una storia. Ho scoperto nuovi volti e nuovi talenti con tanta energia e riscoperto l’esperienza di performer di lungo corso, e oltre alle qualità artistiche, ho apprezzato il clima di rispetto e condivisione che tutti hanno contribuito a creare.”

Il personaggio di Alex Owens, giovane saldatrice con il sogno di diventare ballerina professionista – interpretata nel film da Jennifer Beals – delinea una figura femminile contemporanea, indipendente e ambiziosa, fragile e allo stesso tempo determinata, è protagonista di una versione teatrale intensa e coinvolgente, tra coreografie in cui la danza non è solo tecnica ma espressione di libertà e una colonna sonora con brani simbolo degli anni Ottanta che accompagnano i momenti chiave dello spettacolo.

Con FLASHDANCE – Il Musical, HEART investe in un titolo dal forte impatto culturale ed emotivo, affidando la produzione a Compagnia della Rancia, nome simbolo della qualità del teatro musicale in Italia e della valorizzazione del talento.

I biglietti sono in vendita su Ticketone.it e presso la biglietteria del Teatro Nazionale – Italiana Assicurazioni.

Com. Stam. + foto