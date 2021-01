Venerdì 15 gennaio Wikipedia ha compiuto 20 anni. La prima enciclopedia sul web libera, oper source, come si dice, basata sul contributo quotidiano di migliaia di volontari in tutto il mondo, è oggi la più famosa della Terra, con oltre 55 milioni di voci in quasi tutte le lingue del mondo, altro che Treccani o Britannica.

Essendo “libera” chiunque può collaborare per aggiornarne le voci o inserirne di nuove, chiunque può consultarla e copiarne liberamente i contenuti. Essa fu lanciata il 15 gennaio 2000 dall’imprenditore Jimmy Wales e dal filosofo Larry Sanger, entrambi statunitensi, dapprima solo in lingua inglese e poi, via via che la sua consultazione si espandeva sul web, in tante altre lingue. La versione italiana vide la luce l’11 maggio 2000, ma non mancano versioni nelle lingue più strane, come quella in latino (e fin qui…) o in cebuano, una lingua parlata solo nelle Filippine. In Italia Wikipedia è il sesto sito più consultato su Internet.

Ciro Cardinale

CS