Disponibile in rotazione radiofonica “WILLY’S SONG”, nuovo brano di NEROLOZ disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 27 febbraio. “WILLY’S SONG” è il nuovo singolo di NeroloZ con special guest VAN Hendrix alla batteria, con il quale collabora anche al progetto discografico “NeroloZ & Van Hendrix Electro Rock”.

Questa canzone è una preghiera rivolta al giovanissimo Willy Monteiro Duarte massacrato da degli inutili bifolchi soltanto perché voleva aiutare un suo coetaneo in difficoltà. Una rappresentazione artistico-musicale di quella scena vissuta dal povero Willy. Nella sonorità del brano riecheggiano sfumature funk/rock dei migliori anni ‘70/’80 che si fondono ad un potente groove dance/elettronico.



Spiega l’artista a proposito del pezzo: «Con questo brano ho cercato di descrivere il mio stato d’animo tentando di immedesimarmi nella situazione sovrumana sostenuta dal povero Willy mentre veniva massacrato. Una preghiera rivolta non solo a lui, ma anche a noi stessi per riequilibrare la nostra sfera spirituale e razionale».



Il videoclip di “WILLY’S SONG”, prodotto dalla DRMSTUDIO e da NeroloZ ,è un viaggio onirico durante il quale viene rappresentata in modo artistico-musicale la scena vissuta da Willy. La sequenza di immagini vede l’incontro/scontro artistico ed onirico tra i due musicisti “NeroloZ” e “Van Hendrix” che “lottano” contro la ballerina “Martina Bellesio”, figura che contrasta le loro “brutalità” con il suo candore ed eleganza. Alla regia, riprese e montaggio: Leonardo Gentile, Adriano Thorel e Marie Caroline Davy.





Biografia



Neroloz è un artista-musicista-produttore, con all’attivo quattro album.

“IN IT”, è un disco che procede in una direzione di un frenetico new elettropop. Un power/elettropop ricco di ingegnose ricerche stilistiche elettroniche suonate abilmente da NeroloZ. “B-Gun”, album più underground ed alternativo, spigoloso, propone brani studiati per ascoltatori electro, con un suono ipnotico influenzato dalla sua band Cinemaunderground, con la quale ha pubblicato il primo album.(“Single frame shoot”). “Singles Songs & Remixes, Vol. 1” nel 2018. Alternativa/indie una compilation che vede la partecipazione di vari artisti (Roberta Faccani ex cantante dei Matia Bazar, Gianluca Merolli Cantante/attore), Andrea Satta (Cantante/Autore) leader dei Tetes de Bois emergenti e non. L’album “Single frame shoot” viene pubblicato nel 2006. Con i Cinemaunderground (la sua band) ha pubblicato anche un dvd-live “Live on Mars” che ha visto come special-guest Leeroy Thornill dei PRODIGY. Come produttore NeroloZ nel 2010 ha fondato la label e studio di registrazione “Filibustarecords” e in collaborazione con il DRMSTUDIO, ricerca, forma e produce nuovi talenti. Nei suoi album figureranno alcuni artisti e cantanti da lui scoperti. Come musicista NeroloZ è un batterista molto ricercato in Italia per le sue modalità di lavoro, per il suo stile ed il suo suono. Come produttore ha collaborato con molti artisti e band in studio e dal vivo, ed ha partecipato a show teatrali, televisivi e programmi radio. Preceduto dal brano “Sei la mia fortuna” uscito in digitale lo scorso novembre, NeroloZ torna con un nuovo brano dal titolo “Willy’s Song”.

Com. Stam.