La casa di produzione TwisterFilm è la Cdp della campagna di lancio della Fiat 500X Cabrio Capri, la nuova serie speciale del modello con tetto apribile in tela, al posto del tetto in vetro.

Uno spot dal sapore cinematografico, diretto dal regista William 9 – on air dal primo luglio sui canali ufficiali Fiat– che si distingue per eleganza e delicatezza, rappresentando un inno alla leggerezza e alla ritrovata libertà.

Ambientato all’esterno, evoca sì sensazioni e immagini evocative, ma è soprattutto uno spot che racconta persone dall’animo indomito che compiono un viaggio on the road, ricco di colori, profumi e sfumature: sullo sfondo della Costiera Amalfitana, tre ragazzi decidono di fuggire da una regata per concedersi un giorno tutto per loro, fatto di corse e di tuffi in mare, sulle note francesi di “L’amour” di Bon Entendeur vs Mouloudji, remix di una canzone degli anni ’60.

La campagna, pianificata da Starcom, sarà on air in Italia dall’11 luglio sul digital; in seguito sarà veicolata in televisione con formati 30’’ e 60’’ sulle reti Rai a presidio delle Olimpiadi. Da fine settembre, inoltre, la pianificazione sarà estesa anche a numerosi paesi europei quali Germania, UK, Francia, Austria e Spagna.

LINK SPOT: https://youtu.be/NhPqI09KqIQ

Cdp: TwisterFilm

Regia: William9

DoP: Luca Esposito

Executive Producer: Giovanni Amico e Leonardo Rossi

Producer: Fina Gomez de la Torre e Deborah Veronese

Line Producer: Viola Ranalletta

Organizzatore Generale: Massimo Santorsola

Direttore di Produzione Roberto Santorsola

Agency: Leo Burnett

Executive Creative Director: Francesco Martini

Creative Director: Giuseppe Campisi

Art Director: Gaetano Cerrato

Copywriter: Mara Mincolelli

Client Service Director: Paolo Griotto

Account Supervisor: Roberta Triberti

Head of TV dept: Alessio Zazzera

TV Producer: Francesca Bocci

Editor: Margherita Chiatti

