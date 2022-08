Wizz Air annuncia due nuove promozioni per la settimana degli sconti in Italia: 15% di sconto da e per gli aeroporti di Catania e Palermo

Milano, 5 agosto 2022: Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile d’Europa, quest’oggi ha annunciato le ultime due nuove mete per la settimana degli sconti in Italia.

La compagnia aerea conclude con Catania e Palermo la settimana delle promozioni per i voli da e per l’Italia, mettendo a disposizione dei propri clienti un imperdibile sconto del 15%* su voli selezionati, da o per gli aeroporti Fontanarossa a Catania e Falcone e Borsellino a Palermo.

La promozione, valida dalle 00 del 5 Agosto 2022 alle 23 e 59 dello stesso giorno, potrà essere utilizzata per viaggiare entro il 31 ottobre 2022.

I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

*La promozione è valida il 5 agosto 2022 dalle 00:00 alle 23:59 CEST (“Periodo promozionale”). Lo sconto del 15% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 15% è valido per alcuni voli da e per gli aeroporti di Milano e Roma disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato: i viaggi devono essere completati entro il 31 ottobre 2022. La promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non è valida per le prenotazioni di gruppo.

Wizz Air

Wizz Air, la compagnia aerea europea a bassissimo costo in più rapida crescita e più sostenibile, opera con una

flotta di 161 aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di professionisti dell’aviazione offre un servizio superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita da oltre 27,1 milioni di passeggeri nell’anno finanziario F22 conclusosi il 31 marzo 2022. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il simbolo WIZZ. La

compagnia è stata recentemente nominata una delle dieci compagnie aeree più sicure al mondo da

airlineratings.com, l’unica agenzia di valutazione della sicurezza e dei prodotti al mondo, e Compagnia aerea

dell’anno 2020 da ATW, l’onorificenza più ambita che una compagnia aerea o un individuo possano ricevere,

che riconosce gli individui e le organizzazioni che si sono distinti grazie a prestazioni eccezionali, innovazione e

servizio superiore.

Com. Stam.