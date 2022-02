Wizz Air annuncia due nuovi collegamenti dall’Italia al regno Unito

Milano: Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile* d’Europa, questa mattina ha annunciato il lancio di due nuovi collegamenti dall’Italia per il Regno Unito. A partire da marzo 2022, i passeggeri in partenza dagli aeroporti internazionali di Venezia e Palermo potranno volare su Londra Gatwick grazie alle tariffe vantaggiose di Wizz Air. La compagnia, inoltre, raddoppierà la frequenza dei voli sulla rotta già esistente tra Milano Malpensa e Londra Gatwick.

I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app WIZZ con tariffe a partire da 9.99€.

Due nuove rotte per l’aeroporto di Londra Gatwick: l’annuncio arriva direttamente da Wizz Air, terzo vettore aereo in Italia, che già alla fine dello scorso anno aveva condiviso i suoi piani espansionistici per il secondo aeroporto più grande di Londra. Le nuove tratte in partenza dagli aeroporti di Venezia – Marco Polo e Palermo – Punta Raisi andranno ad aggiungersi alle cinque, annunciate a dicembre, da e verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli Capodichino, Bari Palese e Catania Fontanarossa.

“Oggi, siamo entusiasti di annunciare due nuove rotte da Venezia e Palermo a Londra Gatwick. Siamo sicuri che queste nuove rotte porteranno ancora più opportunità di viaggiare in sicurezza. Con l’annuncio di oggi vorremmo sottolineare il nostro impegno verso i clienti italiani e continuare ad offrire le tariffe più basse possibili, che saranno sempre abbinate anche ad un’eccellente esperienza a bordo. Grazie alle migliorate misure sanitarie di Wizz Air a bordo, inoltre, i passeggeri potranno godersi il viaggio sentendosi sicuri e comodi. ” ha dichiarato Paulina Gosk, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Per viaggiare senza preoccupazioni, Wizz Air incoraggia i passeggeri a utilizzare WIZZ Flex. Scegliendo questo servizio, i passeggeri possono essere sicuri che qualora le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data o una destinazione diversa, potranno cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo, così come cambiare le date e persino le rotte.

LE NUOVE ROTTE DI WIZZ AIR DALL’ITALIA

DESTINAZIONE FREQUENZA TARIFFA A PARTIRE DA* PARTENZA Venezia – Londra Gatwick Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica 9,99 EUR 27 marzo 2022 Palermo – Londra Gatwick Martedì, Sabato 9,99 EUR 29 marzo 2022

* Basato sulla valutazione di Sustainalytics Rating.

** Prezzo di sola andata, incluse tasse, amministrazione e altre spese non opzionali. Un bagaglio a mano (max: 40x30x20cm) è incluso. Il trolley e ogni pezzo di bagaglio registrato sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ.

Com. Stam.

Wizz Air

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, gestisce una flotta di 149 aeromobili Airbus A320, A321 e Airbus A320neo e A321neo, con un’età media di 5 anni. Wizz Air ha un totale di 329 aeromobili Airbus neo in arrivo, che offriranno una tecnologia aeronautica leader nel mercato e motori di nuova generazione, sostenendo l’obiettivo della compagnia aerea di diventare un gruppo di 500 aeromobili entro il 2030 e il suo continuo impegno per la sostenibilità. Un team di professionisti del settore dell’aviazione offre un servizio di qualità superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 10,2 milioni di passeggeri nell’anno finanziario conclusosi il 31 marzo 2021. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata recentemente nominata una delle prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l’unica agenzia al mondo per la sicurezza e la classificazione dei prodotti, compagnia aerea dell’anno 2020 da ATW, la più ambita onorificenza che una compagnia aerea o un individuo può ricevere, riconosciuta agli individui e alle organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio superiore e il titolo di compagnia più sostenibile nel settore aereo nel 2021 dal World Finance Magazine.

