Wollongong 2022 – Mondiale Crono U23: Milesi 10, Piganzoli 16°

Il Mondiale australiano parla ancora norvegese dopo Foss tra gli Elite. Wollongong- Parlano ancora norvegese i mondiali di ciclismo in Australia. Dopo il successo inatteso di Foss tra gli elite, nel secondo giorno di gare, ancora dedicato alle crono, tra gli U23 si impone Soren Waerenskjold, 22enne di Mandal, cittadina del sud della Norvegia.

Professionista dal 2021, lo scorso anno si è imposto in due tappe del Tour de l’Avenir ed ha vinto l’argento agli europei U23 crono di Trento. Lo scandinavo ha superato il belga Alec Segart (di 16”34) e il britannico Leo Hayter (di 24″16). Lorenzo Milesi, primo degli italiani, ha chiuso al decimo posto, mentre il campione italiano di specialità Davide Piganzoli è 16°.

Opposte le letture delle rispettive prove da parte dei due azzurri. Milesi, forte del successo nella tappa finale del Tour de l’Avenir, era giunto a questa crono con aspettative da podio: “Quello è era il mio obiettivo. Non mi riesco a spiegare cosa sia successo, soprattutto nella prima parte di gara, dove ho perso tanto tempo. Peccato perché ci tenevo a far bene e a contraccambiare, con una bella prestazione, la fiducia che Velo ha riposto in me”.

Davide Piganzoli, invece, non si rammarica molto per il suo 16° posto: “Si, sono soddisfatto perché questa crono poco si adattava alle mie caratteristiche. C’erano molti rilanci e anche tante discese in cui bisognava spingere lunghi rapporti. Io sono di corporatura leggera e quindi non favorito in entrambi i casi. Per cui nessuna recriminazione, tenuto soprattutto conto che questa era una cronometro mondiale.”.

OGGI ALLENAMENTO DI TRE ORE PER I PRO DI DANIELE BENNATI – Con l’arrivo anche di Matteo Trentin e Davide Ballerini si è completato il gruppo dei professionisti. Oggi si sono allenati per circa tre ore su strada. Il programma degli allenamenti prevede uscita analoga anche nella giornata di domani. Poi giovedì ci sarà la prova del percorso, successivamente alla quale il tecnico azzurro indicherà i nomi delle riserve.

Allenamento su strada anche per gli Azzurri delle altre categorie, con l’imprevisto della caduta della junior Federica Venturelli, che l’ha costretta a rientrare anzitempo in albergo. Da valutare nelle prossime ore le sue condizioni in vista della cronometro che dovrebbe affrontare domani.

PROGRAMMA DI DOMANI

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2022

Crono Donne Jrs – 09:30-11:05

Venturelli Federica – Gs Cicli Fiorin

Toniolli Alice – Breganze Millennium

Crono Uomini Jrs – 13:20-17:00

Milesi Nicolas – Ciclistica Trevigliese

Favero Renato – Borgomolino

Lorenzo Milesi (foto Bettini)

Com. Stam./foto