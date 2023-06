Women’s EuroBasket 2023 – Giovedì a Tel Aviv Italia-Rep. Ceca (ore 14.00): diretta su RaiSport, Eleven Sports, DAZN e SkySport

Il giorno è arrivato! Dopo un mese di raduno, domani a Tel Aviv la Nazionale Femminile farà il suo esordio al Women’s EuroBasket 2023 contro la Repubblica Ceca (ore 14.00 in Italia, diretta RaiSport, Eleven Sports, Dazn e SkySport).

Le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B: dopo la Repubblica Ceca, il 16 giugno si torna in campo alle 14.30 per sfidare Israele e il 18 ultimo impegno col Belgio (14.15). L’eventuale spareggio (la prima accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro). Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà la fase finale.

La Rai, grazie ad un accordo con Eleven Sports, recentemente acquisita da DAZN, si è aggiudicata i diritti di trasmissione, in esclusiva free-to-air per l’Italia, dei Mondiali di basket maschili, in programma dal 25 agosto al 15 settembre nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia, e degli Europei femminili, in programma dal 15 al 25 giugno in Israele – prima fase – e Slovenia. I diritti di trasmissione riguardano tutte le partite delle due rappresentative azzurre, a partire da Italia-Repubblica Ceca, che giovedì 15 giugno alle 14.00, ora italiana, segnerà il debutto delle Azzurre, inserite nel girone B che comprende anche Israele e Belgio.

Una partnership stretta con l’obiettivo di rendere il grande basket maschile e femminile sempre più accessibile, ampliando le piattaforme attraverso le quali sarà possibile seguirlo, oltre a quelle OTT.

Le tre gare della prima fase della rappresentativa azzurra saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD, con il commento di Maurizio Fanelli e Alice Pedrazzi.



Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci ha ringraziato Rai, Eleven Sports, DAZN e SkySport per l’importante accordo raggiunto. Domani ci sarà anche lui a sostenere le Azzurre a Tel Aviv.

L’analisi di coach Lardo alla vigilia dell’esordio: “C’è grande emozione e altrettanta gioia alla vigilia di una competizione così importante, dopo un mese di raduno e di partite posso dire che la squadra è pronta anche se davanti abbiamo tre partite impegnative e un girone molto difficile. La nostra mentalità rimane la stessa da anni, giocare insieme in attacco e trovare energie e risorse in difesa. Nelle difficoltà questa squadra ha sempre saputo reagire e anche per questo motivo sono fiducioso, domani finalmente si comincia e noi vogliamo essere protagonisti di questo Europeo”.

Sono 13 i precedenti contro la Repubblica Ceca, 6 vittorie e 7 sconfitte per i nostri colori: l’ultimo incrocio il 15 novembre 2020 nella “bolla” di Riga per le Qualificazioni all’Europeo 2021 e le Azzurre si imposero 69-63. A Tel Aviv, coach Ptackova presenta una squadra competitiva ma profondamente rinnovata e priva dell’infortunata Julia Reisingerova, centro appena tesserato da Schio. Cinque le atlete nate dopo il 2000: la chioccia è la 33enne Renata Brezinova, che ha concluso la sua stagione a San Giovanni Valdarno.

Sei le esordienti a un Europeo (Matilde Villa, Costanza Verona, Valeria Trucco, Martina Fassina, Mariella Santucci e Laura Spreafico). E’ Cecilia Zandalasini l’Azzurra più esperta, visto che domani inaugurerà il suo quarto Women’s EuroBasket.

Le prime sei squadre dell’Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

Tel Aviv (Israele) – Shlomo Arena, ore 14.00 italiane (le 15.00 in Israele)

In diretta su RaiSport, Eleven Sports, DAZN e SkySport

Italia-Repubblica Ceca

Italia

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Schio)

#2 Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Venezia)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Schio)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Schio)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Virtus Segafredo Bologna)

#11 Francesca Pan (1997, 1.85, G, Umana Venezia)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.92, A-C, Geas Sesto San Giovanni)

#13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Reyer Venezia)

#18 Mariella Santucci (1997, 1.70, P, Umana Venezia)

#19 Martina Fassina (1999, 1.85, G, Umana Venezia))

#22 Olbis Andrè (1998, 1.92, C, Virtus Segafredo Bologna)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.83, G-A, Gernika Bizkaia – Spagna)

Coach: Lino Lardo

Repubblica Ceca

#0 Renáta Brezinová (1990, 1.85, C, San Giovanni Valdarno – Ita)

#1 Kateřina Zeithammerová (2002, 1.62, P, Sokol Hradec Králové)

#4 Gabriela Andělová (1996, 1.73, P, Piešťanské Čajky – Svk)

#5 Natálie Stoupalová (1998, 1.88, C, Žabiny Brno)

#7 Dominika Paurová (2005, 1.83, C, Oregon State University – Usa)

#8 Veronika Voráčková (1999, 1.87, G, USK Praga)

#10 Eliška Hamzová (2001, 1.82, P, Žabiny Brno)

#12 Tereza Vyoralová (1994, 1.76, G, USK Praga)

#13 Petra Holešínská (1997, 1.78, G, Spar Gran Canaria – Spa)

#21 Veronika Šípová (1999, 1.81, G, USK Praga)

#22 Emma Čechová (2004, 1.94, C, Zabiny Brno)

#55 Simona Sklenářová (2000, 1.81, G, USK Praga)

Coach: Romana Ptackova

IL GIRONE B

Data Gara Risultato Stat. Live 15 GIUGNO, ORE 14.00 ITALIAVS REP. CECA – 15 GIUGNO, ORE 17.15 BELGIOVS ISRAELE – 16 GIUGNO, ORE 14.30 ISRAELEVS ITALIA – 16 GIUGNO, ORE 11.15 REP. CECAVS BELGIO – 18 GIUGNO, ORE 14.15 BELGIOVS ITALIA – 18 GIUGNO, ORE 17.00 REP. CECAVS ISRAELE –

15 giugno

Ore 8.00-8.50 Allenamento

Ore 15.00 Italia-Repubblica Ceca (le 14.00 in Italia)

16 giugno

Ore 8.00-8.50 Allenamento

Ore 15.30 Israele-Italia (le 14.30 in Italia)

17 giugno

Ore 15.00-16.20 Allenamenti

Ore 21.00-22.20 Allenamenti

18 giugno

Ore 9.00-9.50 Allenamento

Ore 15.15 Belgio-Italia (le 15.15 in Italia)

19 giugno

Eventuale spareggio

20 giugno

Trasferimento a Lubiana (Slovenia)

22 giugno

Quarti di finale

24 giugno

Semifinali

25 giugno

Finali

26 giugno

Trasferimento in Italia e fine raduno

