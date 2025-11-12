 Working on Woman “Donna e…il suo Essere in una oncologia personalizzata e dinamica”

Venerdì 14, a partire dalle 14.30, e sabato 15 novembre, a partire dalle 8.00, al Grand Hotel Piazza Borsa (via dei Cartari, 18 – Palermo) si terrà la quinta edizione del convegno WOW – Working on Woman dal titolo “Donna… e il suo Essere in una oncologia personalizzata e dinamica”.

Il meeting, di cui sono responsabili scientifiche Maria Rosaria Valerio e Alessandra Fabi, sarà un’occasione di confronto tra esperti, clinici e rappresentanti delle istituzioni sui temi più attuali della diagnosi e del trattamento dei tumori femminili, con particolare attenzione all’innovazione terapeutica, alla qualità di vita e alla dimensione emotiva e relazionale della paziente.

«WOW giunge quest’anno alla sua quinta edizione, confermandosi come un appuntamento ormai consolidato nel panorama formativo offrendo una visione completa, dinamica e integrata dell’oncologia moderna – spiegano Maria Rosaria Valerio e Alessandra Fabi – Questo evento ha l’obiettivo di offrire ai professionisti un’occasione di confronto e approfondimento su alcune delle principali sfide e innovazioni nella gestione dei tumori ginecologici e mammari. Le quattro sessioni in programma, dedicate alle nuove frontiere nel trattamento dei tumori ginecologici e mammari, alle strategie terapeutiche nei setting metastatici e a momenti di riflessione sull’intimità e sull’identità della donna, affronteranno in modo integrato e complementare i temi più attuali dell’oncologia femminile. L’iniziativa mantiene il suo spirito originario: essere un momento di aggiornamento semplice ma significativo, uno spazio aperto al confronto tra professionisti su scelte terapeutiche e approcci multidisciplinari, in un contesto tutto al femminile. Negli ultimi anni, l’oncologia senologica e ginecologica ha vissuto un’accelerazione senza precedenti nella comprensione dei meccanismi molecolari alla base della malata, nella definizione di nuovi target terapeutici e nella personalizzazione degli approcci diagnostici e terapeutici. In questo scenario, è diventato imprescindibile un aggiornamento continuo e multidisciplinare, che integri la ricerca traslazionale con la pratica clinica, tenendo conto non solo dell’efficacia del trattamento, ma anche della qualità di vita delle pazienti. Particolare attenzione viene riservata agli aspetti più umani del percorso oncologico, con un focus specifico sulle dimensioni psicologiche, relazionali e sociali che accompagnano la malata e la cura delle pazienti».

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Massimo Midiri, Rettore Università di Palermo, Daniela Faraoni, Assessorato Regionale della Salute, Salvatore Iacolino, Dirigente Generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica Assessorato regionale della Salute, Maria Grazia Furnari, Direttore Generale AOUP P. Giaccone, Alberto Firenze, Direttore Sanitario AOUP P. Giaccone, Marcello Ciaccio, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia UniPa, Beatrice Pasciuta, Prorettrice alla Inclusione, Pari Opportunità e Politiche di Genere UniPa, Salvatore Amato, Presidente Ordine dei medici di Palermo.

Info: https://www.unipa.it/Working-on-Woman—V-edizione/

Foto della prof.ssa Maria Rosaria Valerio

Com. Stam. + foto