Domani, martedì 14 settembre, dalle 9.15, prenderà il via il workshop PhDFood2021 sul tema “Developments in the Italian PhD Research on Food Science, Technology and Biotechnology”

Alle 10.00 la Senatrice Elena Cattaneo terrà la plenary lecture “La ricerca oltre il laboratorio: metodo, responsabilità e ruolo pubblico” in presenza presso l’Aula Magna “V. Li Donni” del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (dSEAS) di UniPa (Edificio 13, viale delle Scienze).

Il workshop, giunto al XXV anno, è dedicato alla ricerca nel settore degli alimenti e si svolgerà in modalità mista, in presenza e su piattaforma telematica accessibile dal sito https://www.phdfood.it/

I lavori proseguiranno mercoledì 15 settembre e si terranno in lingua inglese. Il workshop, che riunisce la rete italiana dei corsi di dottorato in “Scienza, tecnologia e biotecnologie alimentari”, sarà articolato in sessioni parallele di comunicazioni orali, conferenze plenarie, poster e in una tavola rotonda sul dottorato industriale con testimonianze delle imprese, del Ministero dell’Università e del mondo scientifico.

L’organizzazione presso l’Università degli Studi di Palermo è stata promossa dal Gruppo di ricerca in “Scienze e Tecnologie alimentari” del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF), guidato dal prof. Luciano Cinquanta e composto dai proff. Onofrio Corona, Aldo Todaro e Diego Planeta.

Info qui

Com. Stam.