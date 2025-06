World Cup 2025: Domenica 22 giugno doppio appuntamento a Saronno località lombarde, ma anche l’intero territorio del circondario

Nei giorni antecedenti alla manifestazione iridata diversi saranno gli eventi in calendario che ci accompagneranno verso l’inizio della kermesse sportiva, due in particolare si terranno domenica 22 giugno a Saronno, che per un’intera giornata sarà al centro dell’attenzione dei media nazionali ed internazionali.

Infatti alle ore 12 in Piazza Matteotti, a lato delle premiazioni della “Stra Mattotti” evento podistico della lunghezza di 4 km organizzato dalla OdV Il Gabbiano, verrà presentato il trofeo della Coppa del Mondo. Saranno presenti le atlete della Inox Team Saronno che milita nel campionato di Serie A1 di Softball, l’evento sarà condotto dalla giornalista Anna Galoppo. Successivamente sarà montato il gonfiabile del tunnel di battuta dentro il quale sarà possibile cimentarsi in sicurezza in lanci e battute, con l’ausilio dei tecnici e delle atlete della società saronnese.

La sera invece l’attenzione si sposta all’interno dalle ore 19 all’interno dello “Sterhotels Grand Milan” di via Varese 23 a Saronno, dove oltre ad un rinfresco aperto a tutti si terrà la cerimonia di consegna delle maglie azzurre alle atlete della Nazionale Italiana U15 di Softball che prenderanno parte al Mondiale. Sarà l’occasione per supportare l’atleta classe 2010 Vittoria Nardini tesserata per il Saronno, convocata per prendere parte all’importante manifestazione.

