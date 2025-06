World Cup Boulder a Praga: Moroni 12° e due debutti da semifinale

Nella 4ª tappa di Coppa del Mondo Boulder appena disputata a Praga i podi sono stati spartiti fra atleti francesi e giapponesi.

Nella prova maschile si è aggiudicato la vittoria il francese Schalck, soffiando per una volta il gradino più alto al giapponese Anraku, dopo i 3 ori delle tappe precedenti. Bronzo per l’altro transalpino Richard. Sul fronte femminile è dominio di Oriane Bertone, argento per Calliet e bronzo per la nipponica Sekikawa.

L’Italian Team ha portato 3 atleti in semifinale: Camilla Moroni, che ha terminato la gara al 12° posto, Stella Giacani, che ha chiuso in 21° posizione, e Matteo Reusa, anche lui in 21° piazza.

Camilla Moroni ha disputato una buonissima prova, realizzando 4 top, di cui 3 flash, raccogliendo 99,5 punti. Purtroppo non è stata sufficiente per rientrare nella rosa delle 8 finaliste.

Se la sua presenza in semifinale è diventata ormai per i tifosi italiani un’entusiasmante abitudine, vanno invece rimarcate le 2 new entries. La Nazionale Italiana può essere infatti orgogliosa di due esordi di alto livello in Coppa del Mondo. Matteo Reusa (Campione Italiano Giovanile Boulder e Lead, bronzo in Coppa Europa Giovanile a Soure, bronzo ai Campionati Europei Giovanili) in qualifica ha conquistato 3 top e 1 zona, totalizzando 84,4 punti, e si è piazzato in 23° posizione. In semifinale l’atleta pinerolese ha raggiunto 3 zone, totalizzando 29,3 punti e si è classificato al 21° posto.

Stella Giacani (Campionessa Italiana Giovanile Boulder 2024 e 2025, bronzo al Campionato Italiano e argento in Coppa Europa a Roma) in qualifica si è piazzata al 21° posto con 1 zona e 3 top, di cui 2 flash, raccogliendo 84,5 punti. In semifinale la talentuosa anconetana ha conquistato 2 zone, per un totale di 19,1 punti e ha confermato la sua 21° posizione.

Gli altri membri della squadra azzurra si sono fermati alle qualifiche: Nicolò Sartirana e Niccolò Antony Salvatore rispettivamente al 43° e 61° posto. Giorgia Tesio, Irina Daziano e Giulia Medici rispettivamente al 43°, 51° e 55° posto.

I prossimi appuntamenti con il Boulder Mondiale sono a Berna il prossimo weekend (13-15 giugno) e a Innsbruck il 25-29 giugno, per conquistare i podi delle singole gare, ma anche per delineare definitivamente il ranking di circuito.

Link per consultare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1410/

Com. Stam. + foto FASI