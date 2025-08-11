WORLD GAMES Chengdu (CHN), 7-17 agosto 2025 Matteo Borsani in semifinale Bene anche Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco

Dopo la gara dedicata al tiro alla targa per la divisione compound, che ha visto trionfare “Mr Perfect” Mike Schloesser (Ned), Andrea Becerra (Mex) e nel misto la Danimarca che aveva battuto l’Italia ai quarti, ai World Games di Chengdu (CHN) oggi spazio alle competizioni del tiro di campagna.

Sui percorsi allestiti dal comitato organizzatore a scendere in campo sono stati i protagonisti della divisione ricurvo e l’Italia ha subito brillato. Dopo le 12 piazzole a distanze sconosciute e le 12 piazzole a distanze conosciute straordinaria la prova di Matteo Borsani che al termine delle 72 frecce si piazza al primo posto assoluto con 395 punti e una seconda parte di gara da incorniciare. L’arciere delle Fiamme Gialle ha distaccato di 15 lunghezze il tedesco Florian Unruh, secondo, mentre l’olandese Willem Bakker, terzo, resta a quota 369. Grazie a questo risultato Borsani è già in semifinale e tornerà protagonista domani contro il tedesco Unruh nello “show match” che assegnerà il posizionamento del tabellone di entrambi in attesa di conoscere i loro sfidanti che dovranno passare invece attraverso i pool eliminatori.

Ottime anche le prove delle due azzurre in gara. L’atleta delle Fiamme Oro Chiara Rebagliati (portabandiera della spedizione italiana durante la cerimonia di apertura di questi World Games) si piazza al terzo posto in rimonta con 357. L’azzurra resta dietro solamente alla tedesca Elisa Tartler e alla slovacca Barankova, entrambe a quota 370 punti.

Al termine del ranking round è quinta Roberta Di Francesco, campionessa mondiale in carica della specialità, che si assesta a 351 punti. La giovane portacolori delle Fiamme Azzurre nel primo scontro di domani se la vedrà con la vincente di Autret (FRA)-Cavic (SLO), mentre Rebagliati deve attendere i primi due pool eliminatori per conoscere la sua sfidante.

PROGRAMMA – Domani, martedì 12 agosto, sono previsti tutti i pool eliminatori che definiranno il tabellone dei finalisti, mentre mercoledì 13 agosto si disputeranno le semifinali e finali del ricurvo.

Giovedì 14 agosto andranno invece sui percorsi di gara gli arcieri della divisione arco nudo. Per l’Italia saranno in campo la campionessa uscente Cinzia Noziglia e Simone Barbieri.

